الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول محكمة مصرية في كأس العالم للرماية: البنات تقدر تعمل كل حاجة

نهى العيسوي
نهى العيسوي

أعربت نهي العيسوي، أول حكم مصرية رسمي بكأس العالم في رياضة الرماية، عن بالغ سعادتها وفخرها كونها أول فتاة عربية تتقلد هذا المنصب، متابعة:"خطوة حلمت بيها لسنين واتحققت ويعتبر دا فخر لجميع الفتيات في هذه الرياضة تحديدًا".

ولفتت “العيسوي”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنها حاصلة علي ليسانس حقوق جامعة القاهرة، والدبلوم الاحترافي لإعداد قيادات المرأة العربية دوليًا وإقليميًا، مؤكدًة أن شغفها برياضة الرماية منذ نعومة أظافرها -تحديدًا في عمر الـ9 سنوات، وظلت تمارسها حتى تمكنت من الالتحاق بالمنتخب لأول مرة رسميًا في سن الـ15 من عمرها.
وأشارت إلى أنها حصلت على العديد من البطولات الهامة والرسمية في سن صغير، مضيفة:"أنا خدت بطولات كتير أبرزها وأهمها كانت في بداية مشواري، حصلت على بطولة العرب ناشئات، وثالث إفريقيا سيدات".

وقالت:"أنا بسعى دائما أرفع علم بلادي ودا هدفي دائما حتى لو بطلت اللعبة فكوني أول مصرية وعربية أكون محكمة أمر يشرف ويأكد إن البنات تقدر تحقق كل حاجة ومفيش فرق بينها وبين الرجل، وأي بنت عندها حلم تفضل وراه لحد ما تقدر تنفذه وتحققه".
أوضحت أن التحكيم أصعب من كونها لاعبة؛ لأن اللعبة فيها سلاح وذخيرة حقيقية وخرطوش حقيقي، وتحكم اللاعب في نفسه والذخيرة التى معه، وهذا ينطبق على كل لاعب.
واعتزلت رياضة الرماية كلاعبة بعد مرور أكثر من 20 عاما، إلا أنها استمرت فيها كحكم، حتى أصبحت أول مُحكمة مصرية يتم انتدابها رسميًا من قِبل الاتحاد الدولي لرياضة الرماية للتحكيم في بطولات كأس عالم بألمانيا، وتايلند، والهند، والصين، بعد مرور عام واحد كونها حكم في اللعبة.

 وشاركت أيضًا كأول مُحكمة في البطولة الأسيوية المؤهلة لأولمبياد ريو دي چانيرو ٢٠١٦. 

نهي العيسوي رياضة الرماية حكم فتاة اول

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