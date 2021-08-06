الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى يشيد بأداء منتخب كرة اليد: يعكس روح الإصرار على الفوز حتى آخر لحظة

النائب عمرو السنباطي
النائب عمرو السنباطي

أشاد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بالأداء المتميز للمنتخب الوطني لكرة اليد، موضحًا أن منتخب مصر لكرة اليد قدم مباراة قوية أمام فرنسا.

وقال عضو مجلس النواب، في بيان له «هذا الأداء المشرف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أوليمبياد طوكيو 2020 ، يعكس روح  الإصرار على الفوز حتى آخر لحظة من المباراة، مشيرًا إلى أن الدولة ومؤسساتها تدعم الرياضة والشباب المصري، مثمنًا ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من  دعمه الكامل للرياضة والشباب المصري.

وقال «السنباطي» إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي،  تعكس رسائل دعم  معنوي للاعبي منتخب اليد، بما يحفزهم على مزيد من الأداء البطولي  في المباراة المقبلة ، يوم السبت المقبل أمام إسبانيا، موضحًا أن  منتخب اليد بفضل الأداء المميز أصبح واحدًا من أكبر المنتخبات على مستوى العالم، ويستطيع المنافسة، والفوز في مختلف المنافسات  التى يشارك بها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن أداء المنتخب شهد له الجميع.

وكان منتخب مصر لكرة اليد في أوليمبياد طوكيو في نصف نهائي منافسات الرجال أمام فرنسا بنتيجة 23-27، وعدم الصعود للمباراة النهائية.

 

النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن كرة اليد منتخب مصر فرنسا أولمبياد طوكيو 2020

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