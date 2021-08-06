تفاصيل حفل نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة سوبر دوم (صور)

تألق النجمين نانسي عجرم ووائل كفوري في حفل كبير على مسرح جدة سوبر دوم، وهو الحفل الذي شهد إقبالاً استثنائيًا من الجمهور بمجرد الإعلان عن تفاصيله وتم بيع التذاكر بالكامل بعد ساعات قليلة من عرضها.

حفل نانسى عجرم



الحفل أقيم برعاية هيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ، وحرص المدير التنفيذي لشركة "بنش مارك" محمد حسنين، على تقديم شكل مميز ومختلف للحفل كعادته في كل حفلاته السابقة التي تقدم على مستوى عالمي من التجهيزات والتنظيم.

استقبال نانسي عجرم

حفل نانسى عجرم

كان قويًا من الجمهور السعودي فبمجرد صعودها للمسرح اشتعلت الأجواء بشكل غير عادي وتعالت هتافات الجمهور وقدمت نانسي عدد كبير من أغنياتها التي رددها معها الجمهور.



ولم يقل استقبال وائل كفوري في

وائل كفورى

الحماس عن استقبال نانسي عجرم؛ نظرًا لعشق الجمهور السعودي له وحرص كفوري على توجيه الشكر للجمهور على الاستقبال الرائع الذي جعله في غاية الحماس لتقديم حفل مميز وقوي.



كافوري غنى لما يزيد عن الساعة قد

م بها عدد كبير من أغنياته الشهيرة.

حفل نانسى عجرم



وفي نهاية الحفل حرص النجمان على توجيه الشكر للجمهور السعودي ولهيئة الترفية وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ، وكذلك شركة بنش مارك على التنظيم المميز والراقي وعلى رأسها المدير التنفيذي للشركة محمد حسنين.

وكان قد أقيم منذ أسابيع حفلا أخر مع نجم الأغنية الخليجية رابح صقر في واحد من أهم وأقوى حفلات بنش مارك على مسرح جدة سوبر دوم أكبر قبة في العالم.



وبمجرد بدأ الحفل تصدر هاشتاج رابح صقر في جدة الترند في السعودية، كما نفذت تذاكر الحفل فور الإعلان عنها.

حفل نانسى عجرم



قدم الحفل الإعلامي سامي جميل وافتتحت الحفل المطربة الصاعدة حنين المنصور والتي شاركت ضمن مبادرة هيئة الترفية لتبني المواهب السعودية الشابة.



استقبال رابح كان استث

حفل نانسى عجرم

نائي حيث تفاعل معه جمهور جدة بشكل غير عادي وظلوا يغنون معه ويطلبون منه أغنياته التي يعشقونها.

حفل نانسى عجرم



وحرص رابح صقر وقتها على رد الترحيب للجمهور وشكرهم على تفاعلهم واستقبالهم الرائع، كما حرص على شكر هيئة الترفية وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ وكذلك شركة بنش مارك وعلى رأسها محمد حسنين المدير التنفيذي للشركة.

وائل كفوري

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة

نانسى عجرم ووائل كفورى على مسرح جدة