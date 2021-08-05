مستثمرو أبو رواش: الصناعة المحلية شهدت طفرة كبيرة الفترة الماضية

أكد المهندس محمد عمر عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أبو رواش، أن الصناعة المحلية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة السابقة من خلال تدشين المجمعات الصناعية الجديدة والتي أدت إلى زيادة الإنتاج المحلي.

وتابع عمر، أن تلك المجمعات الصناعية أدت إلى زيادة فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل حجم الواردات، متوقعًا زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري ابو رواش، إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى أصبحت ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المواطن واجه صعوبة عند تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية، والآن بدأ جني ثمارها عن طريق المشروعات القومية، والمبادرات التي تم إطلاقها مثل التمويل العقاري و حياة كريمة.

وأضاف رئيس جمعية مستثمرى أبو رواش، أن الجمعية تعتزم زيادة حجم الاستثمارات الجديدة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الحكومة، مؤكدًا أن الجمعية تجتمع بالمسؤولين بإستمرار لحل التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع.

وتابع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري ابو رواش، أن تدشين المشروعات القومية أدت إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالى، فضلاً عن العمل على زيادة حجم العمالة و دخول العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية للعمل.

وأشار رئيس جمعية مستثمري ابو رواش، إلى أن ما تشهده مصر خلال الفترة الحالية إنجاز حقيقي وملموس على أرض الواقع، مؤكدًا أن العالم حاليا يشهد حالة من الصدمات المفاجأة في الاقتصاد نتيجة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن البنك المركزي المصري لعب دوراً هامًا منذ بداية الجائحة في الوقوف بجانب الصناع والمستثمرين للحفاظ على العمالة بالمصانع و العمل على زيادة حجم الإنتاج، من خلال إطلاق المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.