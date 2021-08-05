البحرين تضيف 3 دول إلى القائمة الحمراء الخاصة بكورونا

أضافت مملكة البحرين 3 دول جديدة إلى القائمة الحمراء للدول التي يستمر تعليق دخول المسافرين القادمين منها، ضمن الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

ووفق التحديث الذي أعلنته "شؤون الطيران المدني" في المملكة فإن الدول التي أدرجت حديثا هي جورجيا وأوكرانيا وملاوي، بدءا من يوم الخميس المقبل.

وأشارت شؤون الطيران إلى أنه "سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين".

وذكرت إن ذلك جاء بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وموافقة اللجنة التنسيقية.

وأضافت شؤون الطيران المدني أنه "سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين المسموح لهم بالدخول للمملكة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء".

وأوضحت أن تلك الإجراءات تتطلب من "المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين إلى مملكة البحرين من هذه الدول البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، وإجراء فحص مختبري عند الوصول وإجراء الفحص المختبري في اليوم العاشر من الوصول".

وحسب التحديث الجديد، فإن القائمة الحمراء أصبحت تضم كلاً من بنغلاديش، الهند، باكستان، سريلانكا، نيبال، إيران، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، ماليزيا، العراق، تونس، جورجيا، منغوليا، المكسيك، الدومينيكان، ميانمار، بنما، جنوب أفريقيا، ملاوي، ناميبيا، أوغندا، زيمبابوي، موزمبيق، أوكرانيا.