الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية كوكب الشرق بأوبرا الإسكندرية

ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم

شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتفالية كوكب الشرق التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأحياها المطربتان ريهام عبدالحكيم ومي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عماد عاشور .

وقالت عبدالدايم، إن الحفاظ على التراث والموروث الموسيقي والغنائي المصري أحد أهم الأهداف الرئيسية للدولة، لافتة إلى أن حرص وزارة الثقافة من خلال هيئاتها ومؤسساتها على تنشيط الذاكرة الفنية من خلال الاحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء يهدف الى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري، مؤكدة أن القوى الناعمة أحد أهم الأدوات الفاعلة التي تساهم في بناء وتطوير المجتمع ونشر التنوير، وأشادت بوعي الجمهور وإقباله على المنتج الثقافي والفني الذي تقدمه الدولة، مضيفة أن الجمهور المصري هو النبراس الذي يضيئ درب الفنون بثرائها وتعددها وتنوعها  . 
 
وكان الاحتفال قد شهد تألق الأصوات الكلثومية المطربة ريهام عبدالحكيم التي شدت بأغنيتي الحب كده، الأطلال ثم عزف المايسترو عماد عاشور علي آلة التشيللو من الحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب موسيقي ودارت الايام كما أبهرت الفنانة مي فاروق الجمهور بأغنيتي جددت حبك وانت عمري، وفي ختام الاحتفال قدمتا المطربتان مي وريهام دويتو لرائعة الشاعر بيرم التونسي والموسيقار زكريا أحمد غني لي شوي شوي .

وتجوب فعاليات وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية التي من الممكن أن تبثها الجماعات الخارجة على القانون.

وتحيي الوزارة ذكريات ميلاد ورحيل الأعلام في كافة المجالات؛ لتعريف الأبناء بهم بالأدوار التي قاموا بها في نشر التنوير.

الأنشطة الفنية والثقافية الفنانه الدكتور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة احتفالية كوكب الشرق دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر مسرح سيد درويش او

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