اجتماع عسكري.. ماذا يحدث على الحدود بين إسرائيل ولبنان؟

يسود هدوء حذر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، بعد ليلة شهدت قصف عنيف شنه الجيش الإسرائيلي ردا على رصد عمليات الإطلاق الصاروخي من الأراضي اللبنانية.



وشهدت الليلة الماضية قصفا عنيفا شنه الجيش الإسرائيلي على طول حدوده مع لبنان، بعد رصد إطلاق نحو ثلاثة صواريخ من الأخيرة، تجاه مستوطنة "كريات شمونة".

اجتماع عسكري بين إسرائيل ولبنان

وعُقتد اجتماعات عسكرية، اليوم الخميس، بين مسؤولي الجيش الإسرائيلي واللبناني، وقادة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" داخل مدينة "الناقورة" جنوب لبنان.

ووصل ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، اليوم، إلى مقر قوات اليونيفيل في "الناقورة"، واجتمع بستيفانو ديل كول قائد قوات حفظ السلام، وعدد من المسؤولين الكبار بالجيش اللبناني.

الهدوء على حدود لبنان وإسرائيل

وطالب مسؤولي الجيش الإسرائيلي، من الجيش اللبناني ببذل جهود لمنع إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية.

من جانبها، قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، إنها تنسق مع الأطراف المعنية، وتعمل مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن والهدوء عند الحدود مع إسرائيل.

رسالة إسرائيل إلى لبنان



في السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم، أن الجيش وجه ضربة شديدة في جنوب لبنان، أسفرت عن وجود أضرار جسيمة بأحد الطرق الرئيسية وبطرق مؤدية إلى منصات إطلاق الصواريخ.

وأشار إلى أن تل أبيب غير معنية بالتصعيد إلا أن الغارات تعد رسالة تحذير بأنها لن تتهاون مع المعادلة الجديدة التي يحاولون فرضها من لبنان، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

إسرائيل تقصف غزة

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة، مساء أمس، تجاه عدة مواقع في جنوب لبنان، وذلك بعد رصد عمليات إطلاق صاروخية منها تجاه مستوطنة "كريات شمونة", على حدود إسرائيل الشمالية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن المدفعية ردت بإطلاق قذائف على كافة المناطق الحدودية في الشمال مع لبنان، مشيرًا إلى أن الجيش هاجم لبنان ثلاث مرات خلال ساعتين، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من أراضيه تجاه إسرائيل.

وأضاف أن حكومة لبنان تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عملية إطلاق صاروخي من أراضيها تجاه إسرائيل.

إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل

ورصدت تل أبيب إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل، حوالي الساعة 12:15 ظهر أمس الأربعاء، سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية وواحد في الأراضي اللبنانية.

وتسببت الصواريخ، التي أطلقت من لبنان، في اندلاع حريق بنمستوطنة «كريات شمونة»، كما تسببت في إصابة أربعة إسرائيليين بالهلع.