الإمارات تؤكد أهمية التعاون الدولي لتسريع توزيع لقاحات كورونا

أكدت دولة الإمارات أهمية التعاون الدولي لتسريع توزيع لقاحات كوفيد-19؛ باتباع نهج عمل جماعي من خلال تبني منظومة متكاملة لجميع الجوانب من حيث الإنتاج والتوزيع وحقوق الملكية لإحداث التأثير المنشود في جميع أنحاء العالم، ورفع المناعة المجتمعية.



جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - في فعاليات الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاحات، الذي تستضيفه الصين برئاسة مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي وبمشاركة ممثّلي أكثر من 20 دولة عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأوضحت الوزيرة أنه منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19 كانت دولة الإمارات في طليعة الدول، التي قدمت جهوداً دوليةً للتخفيف من الآثار السلبية للوباء، وواجهته بروح التضامن الإنساني مع المجتمع الدولي.



وأشارت إلى أن الإمارات أرسلت مئات الطائرات المحملة بأكثر من 2200 طن من المستلزمات الطبية إلى أكثر من 135 دولة حول العالم، خاصة إلى الدول الأفريقية والآسيوية، وكان لها دور رئيسي كمركز لوجيستي في مكافحة كوفيد-19 من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، التي قامت بشحن 80%، من إجمالي الإمدادات العالمية من المعدات الطبية والوقائية.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.