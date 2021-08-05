«صيف بلدنا».. تعرف على فعاليات قصور الثقافة اليوم فى مصايف مصر (صور)

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات ضمن برنامج "صيف بلدنا" تحت رعاية د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، لنشر الفن الراقي بين رواد مصايف مصر، أما عن الفعاليات في المحافظات المختلفة فقد جاءت كالتالي.

فعاليات قصور الثقافة اليوم فى مصايف مصر

رأس البر تستقبل فرقة المطرية التلقائية

ضمن فعاليات "صيف بلدنا" بفرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، كانت هناك فقرة شعرية للشاعر أحمد راضي اللاوندي، تلاها تقديم الفقرات الفنية ومنها عرض لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة الفنان خالد الشناوى، وتقديم أغانى الصولو والدويتو، وأغنية أنا صياد من المطرية، مع مواهب أخرى منها ساندى وأغنية "مصر اليوم فى عيد وحلوين من يومنا والله"، كما شارك أحمد الغصناوى بأغانى تنوعت بين الوطنى والعاطفى، إلى جانب فقرة استعراضية لفن التنورة على أغانى سلام الله يا طه، طلع البدر علينا، بجانب فقرة الطرب الشعبى للفنان عصام محمد، وقدم الفنان جمال درويش على آلة السمسمية أغنية "صيادين المطرية"، وشارك مدير الفرقة طاهر رجب بأغنية "عاش اللى قال"، وقدم المنولوجيست جمال درويش منلوج "من البيت للغيط.

فعاليات قصور الثقافة اليوم فى مصايف مصر

المنصورة للموسيقى العربية تقدم عروضها بدمياط الجديدة

تألقت فرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح عبد الفتاح بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، جاءت الافتتاحية مع مشاركات بالإلقاء الشعر للشاعر محمد وسيم، ثم فقرة فنية للكورال الجماعي الذى قدم أغنيات "الورد جميل، عجب لغزال"، ومن الفنانيين المشاركين احمد عطية "بالعيون السود" مع كوكتيل متنوع، وشاركت ولاء حمودة باغنية "مستنياك"، والفنان محمود جمال باغنية "مخطرتش علي بالك ومولاي"، وقدم كريم الموافي أغنيتى "ابعتلي جواب وجانا الهوا"، مع مشاركات لآخرين منهم الفنان عبد الله شلبي وايمان راضي ومحمود متولى.

فعاليات قصور الثقافة اليوم فى مصايف مصر

المنصورة للفنون الشعبية برابع ليالي "صيف بلدنا" بمصيف جمصة

ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في تجوال الفرق الفنية بين المحافظات لتحقيق التنوع الثقافي وتبادل الخبرات بين الفرق، نظمت الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي إحتفالات "صيف بلدنا" بمصايف فرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث التقى جمهور ميف جمصة مع فرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة د. أيمن علي والتي قدمت مجموعة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية ومنها "على الهوى، بتغنى لمين، فاصل تنورة ، أغانى بلدنا، البلد بلدنا، منوعات زمان، يا اغلى اسم فى الوجود"، وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير، كما أقيم علي هامش الفعاليات ورشة فنية للرسم علي وجوه الأطفال، وورشة لتعليم الرسم والتلوين باستخدام ألوان المائية بإشراف الفنان التشكيلي محمد السيد فتحي.

فعاليات قصور الثقافة اليوم فى مصايف مصر

كفر الشيخ للموسيقى العربية في ضيافة مصيف بلطيم

توافد مصطافي بلطيم لمتابعة الفعاليات الفنية مع فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية والتي اشعلت حماسهم بباقة من الأغانى المتنوعة فقدمت أغاني "إن كنت ناسي، يا مالكا قلبي، فكروني، ومعزوفات متعددة لأغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، وأغاني جماعية وطنية"، كما شارك شعراء كفر الشيخ بمجموعة من إبداعهم الشعري ومنهم طارق مرسي، طارق الشوادفى، سالم جاد سالم ، والشاعرة علا بركات.

فعاليات قصور الثقافة اليوم فى مصايف مصر

فعاليات قصور الثقافة اليوم فى مصايف مصر

فعاليات قصور الثقافة اليوم فى مصايف مصر