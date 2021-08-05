الرئيس الجزائرى يخصص 25 مليار دينار إضافية لشراء لقاحات كورونا

رصد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مبلغًا جديدًا بقيمة تفوق 25 مليار دينار جزائري موجّهة لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، فقد أصدر الرئيس الجزائري مرسوما رقم 21-297، يقضي بتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة.

ووفقًا للمرسوم، “يخصّص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره 25138125000 دينار يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة، وفي الباب رقم 44 -07، مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كورونا ”كوفيد-19".

وأكّد الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن مؤخرًا أن الجزائر اقتنت "أكثر من 9 ملايين لقاح"، كما أعلن عن اقتناء 9 ملايين و200 ألف جرعة لقاح في شهر أغسطس الحالي، إلى جانب 5 ملايين جرعة ستصل في شهر سبتمبر الداخل، مشيرًا إلى أنه "ابتداء من منتصف سبتمبر المقبل، ستشرع وحدة إنتاج اللقاح في قسنطينة بقدرة إنتاج 2,5 مليون جرعة".

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم قررت الحكومة الجزائرية تمديد تدابير الحجر الصحي لمدة عشرة أيام في إجراء يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة: "إن الحجر يشمل 37 ولاية، ويمتد من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الخميس".

وأفاد البيان أن قرار التمديد يطال أيضا تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديد خلال أيام العطلة الأسبوعية في جميع المحافظات المعنية بالحجر الصحي، مشيرا إلى أنه تقرر كذلك تعليق أنشطة الأسواق الأسبوعية والقاعات الترفيهية والثقافية إلى جانب إجراءات أخرى.

كما دعا بيان الحكومة المواطنين إلى المشاركة بكثافة في حملات التلقيح التي أطلقت على مستوى كامل أرجاء البلاد.

وسجلت الجزائر اليوم 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 743 مريضا للشفاء،حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة في بيان لها.