الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل إحالة المتهمين بقتل عامل في السلام للجنايات

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بإحالة المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات مالية بينهم لمحكمة الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

وذكر قرار الإحالة إن المتهمين "راضى .م، وأمين .ح، وعلاء .م" أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه “حسام .ح” بسبب خلافات مالية بينهم. 

وأقر المتهمون بأنهم مشتركين مع المجنى عليه فى تأجير كوفى شوب وحصل المجنى عليه منهم على مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه لشراء بضائع وتسديد ثمن شراء الكوفى شوب من صاحبه، لكنه حصل على المبلغ المالى واختفى، وفور التمكن من الإمساك به رفض إرجاع الأموال، فقاموا بالاعتداء عليه بآلة حادة حتى لفظت أنفاسه الأخيرة. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام بالعثور على جثة شخص داخل شقة سكنية بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس قتل السلام نيابة قسم شرطة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

الرئيس السيسى يصدق على تعيين 411 فردًا فى مجلس الدولة

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

مؤتمر صحفى للكشف عن تفاصيل رحيل ميسى

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: تعرض منطقتي الدمشقية والشواكير لغارتين جويتين إسرائيليتين

لبنان: ندعو الأمم المتحدة لردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة

الجامعة العربية تُحذر من «مغبة» التصعيد فى جنوب لبنان