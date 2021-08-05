تفاصيل إحالة المتهمين بقتل عامل في السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بإحالة المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات مالية بينهم لمحكمة الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وذكر قرار الإحالة إن المتهمين "راضى .م، وأمين .ح، وعلاء .م" أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه “حسام .ح” بسبب خلافات مالية بينهم.

وأقر المتهمون بأنهم مشتركين مع المجنى عليه فى تأجير كوفى شوب وحصل المجنى عليه منهم على مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه لشراء بضائع وتسديد ثمن شراء الكوفى شوب من صاحبه، لكنه حصل على المبلغ المالى واختفى، وفور التمكن من الإمساك به رفض إرجاع الأموال، فقاموا بالاعتداء عليه بآلة حادة حتى لفظت أنفاسه الأخيرة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام بالعثور على جثة شخص داخل شقة سكنية بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.