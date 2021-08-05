لماذا رفضت سناء جميل العمل مع نجوم التسعينات من الشباب؟

العديد من النجوم الكبار عرف عنهم مساندة النجوم الشباب والعمل معهم في بداية مشوارهم الفني، إلا أن النجمة سناء جميل كان لها موقف رافض من العمل مع بعض النجوم الجدد في مرحلة التسعينات من القرن الماضي وكان منهم محمد هنيدي وأحمد السقا وعلاء ولي الدين.

في أحد اللقاءات التلفزيونية النادرة لها عبرت الفنانة الكبيرة سناء جميل عن مخاوفها من بعض الأمور كما عبرت عن رفضها العمل مع عدد من النجوم الشباب في ذلك الوقت، وقالت: "محمد هنيدي وأحمد السقا وعلاء ولي الدين وأشرف عبدالباقي هم نجوم كبار وصاعدين لكني لا اصلح للعمل معهم لأن تكويني لا يركب معهم حتى وإن كان النص جيد فلن يصلح أن يجمعنا معًا فحين يكتب سيناريو لمحمد هنيدي على سبيل المثال فسيكون التركيز عليه وهو أمر طبيعي وفي حال كتب سيناريو لسناء جميل فلن يكون به مكان لمحمد هنيدي وهو أيضًا أمر طبيعي ولن يتواجد سيناريو يصلح لنا معًا".

وفي ذات اللقاء أوضحت سناء جميل رؤيتها لهؤلاء النجوم قائلة: "هم جميعًا أسماء أصبح لها تواجد على الساحة الفنية لكنهم يتخذون خط معين لا يصلح معي فأنا لا أتصور أن رجل يقف على المسرح ليرقص أو رجل يشنكل رجل أو رجل يمسك بعصا ويرقص مثل نجوى فؤاد وأنا لا أصلح لعمل بهذا الشكل واعتبره بالنسبة لي تهزيئ وانا لا اسمح لنفسي بالتهزيء بعد ما وصلت له من عمر ونجاح في العمل الفني، فأنا لا اعتبر أنه حينما أضرب شخص على المسرح سواء بالقلم أو بالقدم هو امر مضحك للجمهور اعتبر ذلك عيب، ومثل هذه الأعمال يؤثر على سلوكيات الجمهور".

وتابعت في ذلك اللقاء تصريحاتها عن ما وصفته بالفارق بين كوميديا الموقف وكوميديا الحركة وقالت:"استخدام بعض السلوكيات الغريبة على المسرح لا تضحك ولكنها تسبب الم في المعدة وتفسد المخ لا تجعله يعمل، فحينما اؤدي مشهد كوميدي مضحك من خلال موقف سيترك انطباع لدى الجمهور، لكن استخدام حركات غريبة مثل التي نشهدها على المسرح هو أمر غير مقبول المسرح له احترام وخشبة المسرح وقف عليها عظماء وليس كباريه".