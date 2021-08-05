لؤي الشواربي: نحتاج إلى تسهيلات بالعلاقات التعاقدية بين الشركات الناشئة والمستثمرين

أكد الدكتور لؤي الشواربي، مؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية، أن الشركات الناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها يستمر منها شركتان فقط من كل 10 شركات ويتم بيع هذه الشركات أو دمجها لمستثمر أكبر، لافتًا إلى أن الدولة توفر تسهيلات كبيرة خلال الفترة الماضية لدعم مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأضاف "الشواربي" خلال غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس" تحت عنوان "خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول"، أن الشركات الناشئة تصل إلى مرحلة معينة «scale» تجعلها تتحرك إلي سوق أخر.

وأضوح الشواربي، أن فتح المجال لعمل الشركات الناشئة قد لا يحتاج إلي تشريعات جديدة وإنما هناك يجب فتح المجال بصورة أكبر لتسهيل العلاقات التعاقدية بين الشركات الناشئة والمستثمرين.

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، بعنوان "خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول"، وذلك ليكون نقاشا مفتوحا مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال، بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر، مما يعزز من مركز مصر عالميا وعربيا في تلك المجال وزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

و يشارك في الغرفة النقاشية حول بيئة ريادة الأعمال في مصر النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة رشا طنطاوي، مدير دعم ريادة الأعمال، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والأستاذ لؤي الشواربي، مؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية والمهندس أمير الشريف، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة بشر سوفت" والدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام والمهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، ومدير مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة.