من أجل الفن.. عامر منيب باع سيارته ومزق تذكرة السفر

تسبب حب الفن في نهاية مأسوية لعدد كبير من النجوم منهم مَن توفى ولم يجد ما يعالج به نفسه في أيامه الأخيرة ومنهم مَن فقد كل ما يملك في إنتاج عمل فني مقتنع بنجاحه لكن الظروف لم تحالفه، إلا أن المطرب الراحل عامر منيب كان حالة خاصة فحبه للفن جعله يترك فرصة للعمل بالخارج في بداية حياته الفنية وباع ممتلكاته حتى يستطيع إنتاج أول ألبوماته الغنائية، وتوفي بعد أعوام من تحقيق الشهرة واستطاع خلالها أن يكون أحد أهم أبناء جيله من المطربين.

عامر منيب حفيد الفنانة الكبيرة ماري منيب والتي تولت تربيته منذ صغره فوالدته قد توفت ولم يكن قد بلغ عامه الثامن وهو من مواليد العام 1963 وكان حبه للفن قد بدأ مبكرًا فقد كانت جدته تصطحبه معها إلى المسرح والاستوديوهات، وخلال دراسته الجامعية بدأت موهبته الفنية في الظهور وحصل على بكالوريوس التجارة في العام 1985 وعين معيد بالجامعة واشتهر بين أصدقائه بالغناء وصوته الهادئ خاصة وأنه كان يحب أغاني عبدالحليم حافظ، لكنه لم يكن يفكر في تلك المرحلة باحتراف الغناء.

وقرر عامر منيب السفر لاستراليا للحصول على درجة الدكتوراه، إلا أنه وقبل أسبوع من السفر قرر بعض الأصدقاء توديعه بسهرة رمضانية على السحور، يصادف وجود عدد من نجوم الفن منهم الملحن الكبير حلمي بكر والفنان محمود ياسين وزوجته شهيرة، وقام أحد أصدقائه بإقناعه الغناء في ذلك المكان بالاتفاق مع القائمين عليه وهو ما حدث بالفعل وقدم منيب أحد الأغنيات لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وبعد الانتهاء تحدث معه الملحن حلمي بكر وحينما علم بنيته السفر طلب منه أن يعيد تفكير في القرار والا يتكرم مصر لإنه سيكون له مستقبل واعد في الغناء، وبالفعل اتخذ عامر منيب قراره بعد العودة إلى المنزل وقرر إلغاء السفر.

وقرر عامر منيب المجازفة أن يكون أول ألبوماته الفنية من إنتاجه الخاص حتى لا يفرض عليه أحد اختيار الكلمات والالحان وبالفعل في عام 1990 قدم عامر منيب ألبومه الأول "لمحي"، وذلك بعدما باع سيارته واستدان من اصدقائه لأنتاج الألبوم الغنائي، وحقق الألبوم نجاح كبير ما جعله يعيد تكرار الأمر وقدم خلال مشواره الفني 12 ألبوم غنائي وفي أحد اللقاءات التلفزيونية النادرة له قال منيب أن أمنية حياته أن يسجل القرآن الكريم مسجلًا بصوته لكنه توفي في العام 2011 عن عمر يناهز 48 عامًا.