للرجالة.. كيفية الاستفادة من الأوكازيون الصيفي للملابس؟

بدأ الأوكازيون الصيفي، والذي ينتظره وبالتزامن معه تتجه الأنظار إلى الوكالة لشراء كافة الاحتياجات من هناك وفي هذه السطور نرصد كيف يمكن الاستفادة الحقيقية من الذهاب إليها ونصائح عند اختيار الملابس منها.

وينتظر الكثير من الرجال "الأوكازيون" الصيفي، من أجل شراء ما يكفي طوال السنة من الملابس، فمع ضغوط الحياة ينسي البعض أنفسهم، ويمكن لفرصة مثل الأوكازيون الصيفي أن تساهم في حل المشكلة للكثير من الرجال.

في التقرير التالي سلط موقع "Brightside" الخاص بـ"اللايف ستايل"، الضوء على عدد من النصائح تساعد الرجال على شراء الملابس خلال الأوكازيونات والاستفادة بأكبر قدر من مهرجان التخفيضات.

«ركز على المهم»

تعتبر فرصة شراء الملابس بالنسبة للرجال من الأمور التي يجب أن يقتنصها الكثير، فعليك التركيز على ما ينقصه "دولابك" من ملابس، لذا فعليك بدء جولة التسوق بالأشياء التي تحتاجها.

«الملابس الصيفية اقتصادية»

تختلف ملابس الشتاء عن الصيف بشكل كبير من خلال الأسعار والخامة، فعادة أسعار ملابس الصيف أرخص في السعر عن ملابس الشتاء، لذا فيمكن أن تشتري الكثير من احتياجاتك خلال فصل الصيف، لذا اقتنص فرصة الأوكازيون.

«اختيار الأماكن المعروفة»

خلال الأوكازيون الصيفي، يلجأ الكثير من التجار إلى أساليب عديدة للغش، من خلال بيع ملابس فرز ثالث بأسعار ملابس فرز أول، لذا ينصح الخبراء بضرورة الابتعاد عن الأماكن المجهولة لتجنب الغش وشراء ملابس ذات جودة عالية، كما أن عليك ترتيب "الدولاب" قبل الشراء لتحديد الملابس التي تحتاج إليها، بالإضافة إلى مراجعة الألوان والموديلات.

«حدد المحلات الخاصة بالملابس»

من الأمور التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، هو تحديد المحلات التي يجب أن تبتاع منها، بالإضافة إلى تدوين ما تحتاج إليه لتستفيد بأكبر قدر من الأوكازيون الصيفي.