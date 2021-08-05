الحكومة تضع خطة رباعية للانتهاء من تطوير مراكز الشباب

قامت لجنة مشكلة من وزارتي التخطيط والشباب والرياضية، بزيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية، اليوم، للوقوف على احتياجات مراكز الشباب بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وقال مصطفي عبدالمعين مسئول ملف الرياضة بوزارة التخطيط، إنه تم عقد لقاءات مع وكلاء الوزارة بمحافظات مطروح والغربية وكفر الشيخ والفيوم والاسكندرية والبحيرة، لمناقشة خطط تلك المحافظات وتنفيذها وفقا للأولويات لما يتماشى مع خطة الوزارة ومطالب النواب.

وأوضح عبدالمعين، إن تلك اللقاءات تأتي وفقا وزراتي التخطيط والرياضة ولجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، مؤكدا إنه تم إدراج جميع الأعمال الضرورية والملحة بتلك المحافظات بالعام المالى الحالى للمجلس القومى للشباب وكذا وضع خطة اربع سنوات حتى 2024/2025 وتلبية جميع الطلبات الخاصة بالنواب حسب الأولوية والحاجة الضرورية.

وأوضح أن اللقاء الذي عقد بالمدينة الشبابية بابوقير، بمشاركة د اشرف البيجرمى رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الرياضة ود محمد عبدالمنعم مدير عام بيوت الشباب وممثلي المديريات، تم الاتفاق خلاله على خطة العمل المقبلة، التي تأتي في إطار التنسيق بين الوزارات، للعمل على سرعة إنجاز الأعمال المتوقفة والتي تم وضعها في الخطة الجديدة.

ومن جانبه، قال الدكتور الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن الهدف من الزيارة الوقوف علي الموقف النهائي لخطة مراكز الشباب وتوفير ما يلزم من دعم لتقديم افضل الخدمات، في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وأشار إلى أن وزارة تركز على تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة وطبقاً لنظام اقتصادى خدمى متكامل.

وأشار "البيجرمي" إلى أن الوزارة في عهد الدكتور أشرف صبحي تعمل بشكل تكاملي مع كل مؤسسات الدولة وفق رؤية واضحة تعتمد على أطر علمية تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن حجم الأعمال الإنشائية في الفترة الأخيرة زاد بشكل كبير وواضح وبفكر متجدد من خلال الاعتماد على نظام حق الانتفاع وعدم تحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية.