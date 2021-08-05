حبس 4 بتهمة سرقة محل بلاى ستيشن فى الزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس 4 متهمين بسرقة محل “بلاى ستيشن” 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من مالك محل لألعاب الفيديو "بلاى ستيشن" كائن بدائرة القسم، باكتشافه عدم وجود القفل الخاص بالمحل ملكه وسرقة عدد من الشاشات والأجهزة وأذرع التحكم من داخل المحل، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "من بينهم عامل بالمحل"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لعمله بالمحل اختمر فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وسلمهم نسخة من مفتاح المحل، وتمكنوا من الدخول والاستيلاء على الأجهزة المشار إليها، ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، جرى بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.