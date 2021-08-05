الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتله سائق توكتوك بكرداسة

جثة
جثة

أصدرت النيابة العامة في الجيزة قرارا بتشريح جثة عامل جراج، لقي مصرعه طعنا على يد سائق توك توك بسبب ركنة في كرداسة.

 

كما صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من ذلك وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تمكنت بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على سائق توك توك أنهى حياة عامل بجراج في كرداسة بسبب الخلاف على ركن التوك توك داخل الجراج الذي يعمل به القتيل تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات .

 

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر بمقتل أحد الأشخاص داخل جراج في كرداسة.

 

وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر وتبين أن المجني عليه عامل بجراج ونشبت بينهم مشادة كلامية بين سائق توك توك، متعلقة بركن التوك توك داخل الجراج، ما دفع السائق للاعتداء على العامل بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم معتصم رزق رئيس مباحث قسم كرداسة من القاء القبض علية و بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب ركن التوك توك داخل الجراج، مما دفعه بالاعتداء على العامل بسلاح أبيض.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات . 

المباحث مصرع وزير الداخلية المباحث الجنائية تشريح قانون العقوبات سائق توك توك الاجهزة الامنية بالجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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