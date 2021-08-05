سيدة تقتحم محل حلويات بسيارتها فى البحيرة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، حادث تصادم سيارة ملاكي تقودها إحدى السيدات بواجهة متجر للحلويات بوسط المدينة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى مسرعة تقودها سيدة بواجهة محل للحلويات والخردوات أمام مسجد الهداية بحي سكنيدة، وأسفر الحادث عن إصابة أحد المارة وإحداث تلفيات بالمتجر المشار إليه وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مدينة دمنهور، قد شهدت إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة.

إصابة 14 في البحيرة

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق الغنيمي العجوزين، بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات صحة كفرالشيخ، إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بحادث تصادم على طريق الغنيمي العجوزين، بمركز دسوق ووجود أعداد كبيرة من المصابين، حيث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلي موقع البلاغ، ليتم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى دسوق العام لاستقبال المصابين.

وتبين إصابة 14 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة وارتجاج في المخ، من بينهم ٤ حالات غير مستقرة، نتيجة الحادث، ويتم التعامل معهم وعلاجهم داخل استقبال مستشفى دسوق العام، وتم رصد بيانات وأسماء المصابين في الحادث.