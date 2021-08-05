الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تقتحم محل حلويات بسيارتها فى البحيرة

سيدة تقتحم محل بسيارتها
سيدة تقتحم محل بسيارتها

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، حادث تصادم سيارة ملاكي تقودها إحدى السيدات بواجهة متجر للحلويات بوسط المدينة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى مسرعة تقودها سيدة بواجهة محل للحلويات والخردوات أمام مسجد الهداية بحي سكنيدة، وأسفر الحادث عن إصابة أحد المارة وإحداث تلفيات بالمتجر المشار إليه وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مدينة دمنهور، قد شهدت إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة.

إصابة 14 في البحيرة

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق الغنيمي العجوزين، بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات صحة كفرالشيخ، إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بحادث تصادم على طريق الغنيمي العجوزين، بمركز دسوق ووجود أعداد كبيرة من المصابين، حيث تم  الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلي موقع البلاغ، ليتم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى دسوق العام لاستقبال المصابين.

وتبين إصابة 14 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة وارتجاج في المخ، من بينهم ٤ حالات غير مستقرة، نتيجة الحادث، ويتم التعامل معهم وعلاجهم داخل استقبال مستشفى دسوق العام، وتم رصد بيانات وأسماء المصابين في الحادث.

الطريق الزراعي كفر الشيخ حادث تصادم حالة الطوارئ محافظة كفر الشيخ سيارة مسرعة أمن البحيرة صحة كفر الشيخ استقبال المصابين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

تاج الدين: مصر تعاقدت على 25 مليون جرعة من لقاح كورونا «جونسون آند جونسون»

تشييع جثمان حسب الله الكفراوى غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

«البداية والنهاية».. جدول موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 «كامل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان: ندعو الأمم المتحدة لردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة

الجامعة العربية تُحذر من «مغبة» التصعيد فى جنوب لبنان

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006