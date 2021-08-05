الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تنظم غرفة نقاشية بعنوان «خروج الشركات الناشئة من مصر»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، اليوم الخميس، الساعة الثامنة مساء بعنوان "خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول"، وذلك ليكون نقاشا مفتوحا مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال، بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر، مما يعزز من مركز مصر عالميا وعربيا في تلك المجال وزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك في الغرفة النقاشية حول بيئة ريادة الأعمال في مصر النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة رشا طنطاوي، مدير دعم ريادة الأعمال، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والأستاذ لؤي الشواربي، مستثمر ملائكي ومؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية والمهندس أمير الشريف، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة بشر سوفت" والدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام والمهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، ومدير مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة.


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على صعيد آخر، عقدت لجنة العلاقات الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثاني اجتماعاتها الشهرية برئاسة النائب طارق الخولي، أمين سر اللجنة، وتم خلال الاجتماع اعتماد تقسيم العمل الداخلي للأعضاء بالإضافة لمناقشة مقترحاتهم بشأن خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

واستعرض أمين سر اللجنة خلال الاجتماع كذلك عددًا من المقترحات لإقامة مناظرات سياسية بين دوائر اللجنة المختلفة، بالإضافة إلى صالونات تخدم عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على أن يتم النظر في آليات تنفيذ تلك المقترحات ونتائجها خلال الاجتماع الشهري المقبل.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تطبيق كلوب هاوس خروج الشركات الناشئة من مصر الخبراء الشركات الناشئة ريادة أعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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