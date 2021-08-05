شريف دسوقى لـ«الدستور»: مشاركتى فى «الإنس والنمس» رفعت من روحى المعنوية

أعرب الفنان شريف دسوقي، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى تلقاها على مشاركته في أحداث فيلم «الإنس والنمس» أمام النجم محمد هنيدي، مشيرا إلى أن التعليقات كلها جاءت إيجابية للغاية، وترفع من روحه المعنوية وتحفزه للمشاركة في أعمال فنية كثيرة الفترة المقبلة.

وأضاف «دسوقي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: الحمد لله على نعمة القبول وحب الجمهور والأصدقاء، فوجئت أثناء حضوري العرض الخاص للفيلم، بمظاهرة حب عارمة من الجميع دعتنى للتفاؤل لكل ما هو قادم بإذن الله.

وبسؤاله عن كواليس مشاركته في أحداث الفيلم قال «دسوقي»: تواصل معى أحد المسئولين بالجهة المنتجة، ووافقت دون تردد قبل معرفة الدور أو الدخول فى أى تفاصيل، لثقل حجم العمل خاصة أننى كنت أتمنى التعاون مع المخرج الكبير الأستاذ شريف عرفة، مضيفا: بمجرد قراءة الدور شعرت بأن هذا العمل مميز وسيُحدث نقلة فى تاريخ السينما، واستعديت للشخصية بطريقة خاصة، على يد الأستاذ العبقري شريف عرفة الذى وضع خطة محكمة لإخراج العمل بصورة مبهرة.

وتابع : فخور جدا بالتعاون مع الكوميديان الكبير محمد هنيدى، خاصة أننى أجسد دور والده خلال الأحداث، واستمتعت كثيرا بالعمل معه والكواليس كانت رائعة للغاية، وفريق العمل كله مبهج جدا.

وعلى صعيد آخر عبر شريف دسوقي، عن امتنانه لكل من وقف بجواره في محنته الأخيرة بعد العملية الجراحية التي خضع لها وأدت إلى بتر في القدم ووقوف كل الأجهزة بجواره وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اطمأن على حالته الصحية وتمنى له الشفاء ووجه بعلاجه، ونقابة المهن التمثيلية وكل زملائه من الفنانين، وخص بالشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث أكد أنها وقفت بجواره في محنته في كل خطواته خلال الفترة الماضية، كما وجه الشكر إلى المنتج أحمد الجنانيني حيث تنقل وراءه من مستشفى إلى آخر ولم يتركه لحظة.

وكان احتفل صناع فيلم «الإنس والنمس» مساء أمس الأربعاء، بالعرض الخاص داخل بأحد المجمعات السينمائية الكبرى بالتجمع الخامس، وبدأ عرضه جماهيريًا، وحرص على حضور العرض نخبة كبيرة من أبطال الفيلم منهم النجم محمد هنيدي، والفنانون منة شلبي، ومحمود حافظ وصابرين.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، حول موظف حكومي فقير يجسده الفنان محمد هنيدي يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبى وهي من عالم الجن ولكن يطاردهما الفنان عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور عفريت ويحاول إفساد هذه القصة.

فيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.