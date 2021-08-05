الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استجابة لشكوى مواطنة

«تموين بورسعيد» تداهم 3 فروع لمطاعم كشري وحواوشي

«تموين بورسعيد
«تموين بورسعيد

تقدمت مواطنة بشكوى رسمية إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، الخميس، تضررت خلالها من وجود مواد بلاستيكية داخل "رغيف حواوشي"، قامت بشراءه من أحد المطاعم.

وفى استجابة سريعة، وجّه ناصر ثابت، مدير تموين بورسعيد بتشكيل حملة مكبرة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية؛ للوقوف على مدى صحة الشكوى المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وداهمت الحملة 3 فروع تابعة للمطعم بورفؤاد وبورسعيد وحي مبارك، وتحرير محاضر للعاملين لعدم شهادات صحية وكذلك تم سحب عينات من كشرى والحواوشي واللحم المتبل؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى.

وأكد محمد عوض، وكيل تموين بورسعيد، أن الحملة انطلقت بالتعاون مع مكتب الأغذية، لافتًا إلى أنه فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتًا إلى استمرار الحملات على جميع المطاعم والكافيهات للوقوف على مدى صحة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، وكذلك توافر الاشتراطات الصحية ونظافة جميع الأدوات فى ظل تفشي الجائحة.

تقدمت شكوى تموين بورسعيد مديرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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