«إيزيس تعود من جديد».. السوبرانو أميرة سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير

تألقت السوبرانو العالمية أميرة سليم، في أحدث جلسة تصوير لها بعنوان "إيزيس تعود من جديد".

ارتدت أميرة، فستان أسود ذات تصميم مختلف من وحي ازياء ملكات مصر القديمة، أضفى عليها إطلالة جذابة ومزيدا من الأنوثة والجمال.

وحرصت سليم على التقاط الصور الجديدة أمام نهر النيل، وظهر في الخلفية برج القاهرة الشامخ، تأكيدا على حبها لمصر ومعالمها السياحية ومناظرها الطبيعية الخلابة.

واختارت أميرة أن تكون جلسة التصوير بنفس الفستان الذي ظهرت به خلال حفل نقل المومياوات مؤخرا لاعتزازها بهذا الحدث التاريخي الضخم.

جاءت جلسة التصوير من إعداد وتنسيق آيه علاء وبعدسة المصور حسين الباشا، وصممت الفستان العالمية فريدة تمراز وبإدارة أعمال زاك وبمجوهرات شريف السرجاني.

جدير بالذكر أن السوبرانو العالمية أميرة سليم أميرة سليم تنتمى لعائلة فنية فوالدها الفنان التشكيلى الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيل، وبدأت التدريب الصوتي والموسيقى الإيطالية في إيطاليا مع السوبرانو غابرييلا رافازي في 1993 وتخرجت في معهد كونسرفتوار القاهرة في 1999، وفي أكتوبر 2001، حصلت على منحة دراسية من الحكومة الفرنسية للدراسة مع السوبرانو كارولين دوماس في مدرسة نورمال دي ميوزيك دي باريس، حيث حصلت على دبلوم الكونسيرتيست 2004

وأدت السوبرانو أميرة سليم الأدوار الرئيسية فى مختلف الأوبرات العالمية، منها (حلاق اشبيلية، شبح الأوبرا، انس الوجود وأجراس الليل)، كما شاركت في أفلام ديزني من خلال النسخة العربية من فيلم "سندريلا" بدور "درية"، وشاركت في فيلم الغزال "بامبي" بأغنية عنوانها "مهما العمر يطول"، كما خطفت القلوب بأدائها الساحر في حادث نقل المومياوات مؤخرا من متحف القاهرة إلى متحف الحضارة الذي قاده المايسترو العالمي نادر عباسي، بمشاركة اوركسترا الاتحاد الفلهارموني، ونخبة كبيرة من نجوم الغناء منهم المطربة ريهام عبد الحكيم.