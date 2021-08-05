الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميقاتى»: أحرزنا تقدمًا فى تأليف الحكومة.. ولا مكان للاعتذار

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه تم إحراز تقدم بطيء فيما يخص تأليف الحكومة بلبنان، مؤكدًا أن لا مجال للاعتذار وأنه يسعى لتشكيل حكومة فاعلة دون إثارة مشكلات.

واستقبل رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا منذ الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك لاستكمال البحث في عملية تأليف الحكومة اللبنانية.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، صرح ميقاتي، عقب الاجتماع قائلًا: "أحرزت والرئيس عون تقدمًا في موضوع تأليف الحكومة حتى ولو كان هذا التقدم بطيئًا".

وأضاف: "ما من تحدٍ مع أي أحد ولا أحد متمسك بأي حقيبة، وما من حقيبة تعود لطائفة معينة دستوريًا… ولا داعي لافتعال أي مشاكل غير موجودة".

وتابع ميقاتي: "لا مكان للاعتذار حتى الساعة، وأنا أسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لإثارة المشاكل".

وفي الثاني من أغسطس الجاري، عقد نجيب ميقاتي، اجتماعًا مع الرئيس اللبناني لاستكمال البحث في ملف تشكيل الحكومة، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري، عن تشكيلها في منتصف يوليو الماضي.

وعقب الاجتماع السابق، صرح ميقاتي، قائلًا: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة واجتماع آخر نهار الخميس المقبل".

تكليف ميقاتي

وبعد اعتذار الحريري، حصل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفي أول تصريح له منذ إعلان تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، قال ميقاتي، إنه يسعى لتأليف حكومة جديدة وفق المبادرة الفرنسية.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، صرح ميقاتي، من قصر بعبدا الرئاسي فور تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: "نسعى لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية، وأخذتُ على عاتقي ألا أتحدّث وخير الكلام ما دلّ".

ميقاتي الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعبدا لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

أولمبياد طوكيو: الفراعنة ينافسون على البرونزية بعد خسارة حلم الذهب

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان: ندعو الأمم المتحدة لردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة

الجامعة العربية تُحذر من «مغبة» التصعيد فى جنوب لبنان

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006