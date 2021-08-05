«ميقاتى»: أحرزنا تقدمًا فى تأليف الحكومة.. ولا مكان للاعتذار

قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه تم إحراز تقدم بطيء فيما يخص تأليف الحكومة بلبنان، مؤكدًا أن لا مجال للاعتذار وأنه يسعى لتشكيل حكومة فاعلة دون إثارة مشكلات.

واستقبل رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا منذ الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك لاستكمال البحث في عملية تأليف الحكومة اللبنانية.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، صرح ميقاتي، عقب الاجتماع قائلًا: "أحرزت والرئيس عون تقدمًا في موضوع تأليف الحكومة حتى ولو كان هذا التقدم بطيئًا".

وأضاف: "ما من تحدٍ مع أي أحد ولا أحد متمسك بأي حقيبة، وما من حقيبة تعود لطائفة معينة دستوريًا… ولا داعي لافتعال أي مشاكل غير موجودة".

وتابع ميقاتي: "لا مكان للاعتذار حتى الساعة، وأنا أسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لإثارة المشاكل".

وفي الثاني من أغسطس الجاري، عقد نجيب ميقاتي، اجتماعًا مع الرئيس اللبناني لاستكمال البحث في ملف تشكيل الحكومة، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري، عن تشكيلها في منتصف يوليو الماضي.

وعقب الاجتماع السابق، صرح ميقاتي، قائلًا: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة واجتماع آخر نهار الخميس المقبل".

تكليف ميقاتي

وبعد اعتذار الحريري، حصل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفي أول تصريح له منذ إعلان تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، قال ميقاتي، إنه يسعى لتأليف حكومة جديدة وفق المبادرة الفرنسية.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، صرح ميقاتي، من قصر بعبدا الرئاسي فور تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: "نسعى لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية، وأخذتُ على عاتقي ألا أتحدّث وخير الكلام ما دلّ".