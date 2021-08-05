مايسة عطوة تطالب بتعديل ساعات عمل عمال النظافة بسبب الحرارة

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الحكومة بتعديل مواعيد عمل عمال النظافة؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الجارية والذي يستمر لعدة أيام، مؤكدة أن عمال النظافة يتواجدون في الشارع لأطول وقت ممكن مما يتسبب في إصابات بعدة أمراض ، كما أن أغلبهم من كبار السن، ويأتي ذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إلى أنه من الممكن تعديل ساعات العمل لتبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا، بينما تبدأ فترة العمل الثانية في الساعة الثالثة عصرا، وذلك حرصا على العاملين من حرارة الشمس المرتفعة، لافتة إلى الدور المهم لعمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة تعاون مع عمال النظافة من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري.

وذكرت هيئة الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة اليوم بحسب توقعات الأرصاد الجوية وتصل درجة الحرارة المحسوسة اليوم فى القاهرة إلى 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة الأعلى فى مصر اليوم 46 درجة فى الوادي الجديد خلال حالة الطقس اليوم فى مصر، وتستمر فرص سقوط الأمطار الرعدية والتى تصل حد السيول ببعض المناطق.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، وكما تسقط أمطار غزيرة تصل حد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، حسب توقعات الأرصاد الجوية عن طقس اليوم.

ويظل الطقس اليوم شديد الحرارة فى القاهرة وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية، ويكون معتدلاً على أنحاء مصر خلال ساعات الليل.

تصل درجة الحرارة في القاهرة اليوم للمحسوسة إلى 44 درجة، والعظمى 42 والصغرى 27 درجة، ودرجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 36-26 والمحسوسة 38 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة فى الوادي الجديد 46 درجة وهي الأعلي فى مصر اليوم، والعظمى والصغرى 44-27، وتكون العظمى والصغرى فى باقي المدن كما يلي: شبين الكوم 41-27، بلطيم 36-26، شرم الشيخ 40-27، المنيا 43-25،، سوهاج 43-26، أسوان 44-29، المنصورة 39-26، طنطا 40-27، الأقصر 44-28، أسيوط 43-26، دمنهور 40-27، دمياط 34-26، الغردقة 39-28، الزقازيق 40-26، الفيوم 43-25، بورسعيد 34-27، مطروح 34-26، سيوة 41-24، الإسماعيلية 41-24، السويس 40-26، طابا 38-25، الطور 37-25، بني سويف 43-25، قنا 44-27، إدفو 44-28، أبوسبمل 43-28، شلاتين 41-30، حلايب 38-32 درجة.