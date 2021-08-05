من الأعراض للأسباب.. كل ما تريد معرفته عن مرض شريف مدكور

أعلن الإعلامى شريف مدكور إصابته بمرض "الصفرا"، وحصوله على راحة لمدة أسبوعين في المنزل، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "كنت خايف من كورونا جالى الصفرا، الحمد لله راحة أسبوعين فى السرير مع الكثير من العسل الأسود".

وذكر موقع «the health» المهتم بكل الشؤون الصحية، تفاصيل كثيرة عن مرض الصفرا، حيث ذكر أن أعراضه كالآتي:

- مسحة صفراء على الجلد وبياض العين.

- براز شاحب اللون.

- البول الداكن.

- حكة.

- إعياء.

- وجع بطن.

- فقدان الوزن.

- قيء.

- حمى.

- براز شاحب.

- البول الداكن.

أسباب الصفرا

تقول مواقع الصحة إن أسباب الإصابة بالصفرا، مشكلة في الكبد قد تسبب الصفراء، حيث إن البيليروبين مادة ذات لون أصفر تبقى فى مجرى الدم بعد إزالة الحديد من الدم ويرشح الكبد الفضلات من الدم، وعندما يصل البيليروبين إلى الكبد ترتبط به مواد كيميائية أخرى، وينتج الكبد العصارة الصفراوية ويخرج البيليروبين من البراز، ولكن إذا كان هناك الكثير من البيليروبين، يمكن أن يتسرب إلى الأنسجة المحيطة ويسبب اللون الأصفر في الجلد والعينين.

وعبّر رواد مواقع التواصل عن حبهم للإعلامي شريف مدكور بعد إعلان إصابته بالصفرا، متمنين له الشفاء، حيث قال أحمد بكر:"ألف سلامة يا أجمل إعلامي.. شدة وتزول وتقوم بألف سلامة"، فيما قال محمود رفعت: "ألف سلامة يا شريف ربنا يحفظك وتقوم بالف سلامة"، فيما قالت شيرين أحمد:"دور عياء ويعدي سريعا بإذن الله اهتم بتغذيتك وتابع الدكاترة وتعدي على خير"، بينما قالت أشجان أحمد: "أهون من كورونا وإن شاء الله تنور الشاشة تاني بعد أسبوعين"، فيما داعب جمهور شريف مدكور بكلمات مختلفة مثل: "اجمد يا وحش".