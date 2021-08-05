الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي: الدعم الدولي للعراق مهم في التصدي لفلول داعش

الكاظمي
الكاظمي

 أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال لقائه السفير البريطاني الجديد لدى العراق، مارك برايسون، اليوم الخميس، أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الكاظمي، استقبل السفير البريطاني مارك برايسون، بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً للمملكة المتحدة في بغداد.

وأضاف البيان، أن اللقاء شهد بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والثقافة، ومواجهة تأثيرات التغيير المناخي.

وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه لفلول تنظيم داعش الإرهابية، ومنعها من تهديد الأمن والسلام في المنطقة.

من جانبه، أكد السفير البريطاني لدي العراق دعم الحكومة البريطانية جهود العراق في مسار الأمن الإقليمي والتهدئة، واضطلاعه بدور داعم ومرسخ للسلام والتنمية المستدامة بين بلدان الشرق الأوسط. 

العراق بريطانيا الإرهاب السفير البريطانى تنظيم داعش مصطفي الكاظمي

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وائل لطفي

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