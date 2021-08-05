محافظ الإسكندرية يلتقي أهالي قرية بهيج لشرح مشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عددًا من أهالي قرية بهيج ببرج العرب بأحد المساجد، وذلك عقب إطلاق قافلة طبية وخدمية متكاملة بمدرسة الشهيد عوض مبارك لخدمة أهالي قرية بهيج والقري المجاورة بمركز ومدينة برج العرب. والتي تنظمها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارة الصحة وكلية الطب جامعة الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية مع أهالي قرية بهيج

وقال «الشريف» إنه استغل تواجده بالمسجد وسط أهالى القري لشرح المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.

محافظ الإسكندرية مع أهالي قرية بهيج



وتحدث عن المشروعات التي سيتم تنفيذها في جميع القطاعات المختلفة علي مستوى قري برج العرب القديمة ضمن المبادرة الرئاسية وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ ٣ مليار جنيه.

وأضاف الشريف أن المحافظة بجميع قياداتها التنفيذية حريصة على خدمة أهالي القري الأكثر احتياجاً، وتوفير جميع احتياجاتهم، مؤكدا على أن باب المحافظة مفتوح لهم على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبالهم والاستماع إليهم.

محافظ الإسكندرية مع أهالي قرية بهيج

وأطلق محافظ الإسكندرية قافلة طبية وخدمية متكاملة، بقرية بهيج بمركز برج العرب، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وممثلي من رئاسة مجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

محافظ الإسكندرية مع أهالي قرية بهيج



وأعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن سعادته للتواجد وسط الأهالي بقرية بهيج ببرج العرب ضمن القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا للأهالي أن أي شيئ يتمم تقديمه لهم هو حق من حقوقهم قائلًا: « هذا لا منة ولا فضل بل حققكم علينا».

محافظ الإسكندرية مع أهالي قرية بهيج

وأضاف «الشريف» أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمر بتنظيم قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا، ليقع الاختيار على قرية بهيج ببرج العرب لتكون انطلاقة القوافل الطبية بالإسكندرية، بمشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياه كريمة، والتي يتابعها بشكل شخصي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.