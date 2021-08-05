السجن 3 سنوات لبائع متهم بسرقة أموال عامل بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع سجائر بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بسرقة عامل بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.

ترجع أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 17802 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، ببلاغ من المجني عليه، يفيد بقيام المتهم المتهم بسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول، أنه حال سير المجني عليه ع.م.م، عامل، بالطريق العام دائرة قسم المنتزة اول، فوجئ بالمتهم ع.م.ع، بائع سجائر، يشهر في وجهه سلاح أبيض كتر ،وتعدي عليه بالضرب، واستولوا منه على مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون جنيها وتركه وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات، وفض كاميرات المراقبة، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه باستدراج شخص ومحاولة سرقته بالإكراه بسبب خلافات بينهما علي مبلغ قطعة ارض، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية رقم 4192 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من المجني علية، بقيام المتهم باستدراجه وسرقته بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ،بقيام المتهم ح.ال.م، عاطل، باستدراج المجني علية أ.م.ال، الي شقة بدائرة القسم، وفوجئ المجني علية بقيام المتهم بتهديده بسلاح أبيض واحتجازة داخل أحدي الغرف واستطاع سرقة مبلغ مالي وساعة يد ومفاتح سيارته فاستغاث المجني عليه بالجيران الذين تجمعوا أمام باب الشقة وانقاذه.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم باحتجاز المجني علية وخطفه وسرقته، بسبب خلاف سابق علي مبلغ مالي علي قطعة أرض وتحرر محضر بالواقعة ، وبعرضه علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.