محافظ الفيوم يُكرم اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا
كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، لجهودهم المتميزة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذا تفانيهم في آداء مهام عملهم والواجبات الوظيفية المنوطة بهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام علي حسن مدير التدريب بكلية الطب جامعة الفيوم، ومديرى المستشفيات والاخصائيين ومديري ورؤساء الأقسام بمديرية الصحة.
أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تكريم أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا وإدارة العلاج الحر، يأتي في إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزاً لهم لمواصلة رحلة العطاء والإبداع بما يعود بالنفع علي المواطن الفيومي، لافتًا إلى أنه سيتم تكريم أطقم التمريض والإداريين المتميزين سواء بالمستشفيات الحكومية أو الجامعية الأسبوع القادم.
ومن جهته أشاد محافظ الفيوم، بجهود العاملين بمديرية الصحة والجامعة والتأمين الصحي، وكافة الأطقم الطبية لإحساسهم بالمسئولية المجتمعية في التصدى لجائحة فيروس كورونا التي ألمت بالبلاد، باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة تلك الأزمة، معربًا عن خالص شكره وتقديره للدكتور ياسر حتاته عميد كلية طب الفيوم، والدكتورة هبة عاطف المدير السابق لفرع التأمين الصحي بالفيوم، لجهودهما المتميزة في مواجهة تلك الجائحة.
وأكد المحافظ على إستمرار التنسيق والتعاون المتبادل بين كافة المستشفيات والعمل من خلال الفريق الواحد، لتوفير خدمة طبية وعلاجية مناسبة لكافة المرضي، موضحاً أن تقديم الخدمة الطبية يتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى إتاحة الخدمة، وجودة الخدمة، وتكلفة الخدمة.
وكشف "الأنصاري" أن القطاع الصحى بالفيوم استطاع أن يقوم بمهام عمله، وكذا تقديم كافة الخدمات الطبية، فى ظل الظروف الصعبة والامكانيات المتاحة، مشيدًا بدور مستشفى الفيوم الجامعى خلال الفترة الماضية والتى ضربت مثلًا فى التعاون وسرعة الاستجابة، فضلاً عن دورها الهام والحيوي في التصدى لجائحة فيروس كورونا.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتكثيف عمل القوافل الطبية والتركيز على الأطراف والأماكن النائية بالمحافظة، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة وبعض الجهات الأخري سواء كانت حكومية أو مؤسسات المجتمع المدنى، فى تنفيذ عدد من القوافل الطبية، لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالينا بتلك المناطق.
ولفت المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إلي أن وكيل وزارة الصحة، استعرض تقريرًا تفصيليًا حول جهود مديرية الصحة، تضمن الأعمال والتطويرات الإنشائية لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى الآوانة الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض أعمال عدد من المبادرات الرئاسية كمبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة متابعة حالات العزل المنزلى، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وعدد من الرسومات البيانية التى توضح الموقف الوبائي خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة، وعدد المطعمين بلقاح كورونا، وعدد مراكز التطعيم، ومراكز تطعيم المسافرين، وإجراءات العزل المنزلى، وعدد فرق الزيارات المنزلية، وموقف الأكسجين ونسب الإستهلاك.