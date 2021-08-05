ظهور 38 إصابة بالبلهارسيا في كفر الشيخ خلال شهر يوليو

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأن إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية قامت خلال شهر يوليو بفحص 36760 عينة بول و50713 عينة براز وظهر منها 38 عينة إيجابية وتم تلقى العلاج اللازم لهذا العدد، كما أن فريق الإدارة يقوم بشكل دورى بفحص حوالى 100 عينة من كل وحدة صحية على مستوى المحافظة، وشمل هذا الفحص عدد 283 وحدة صحية من عموم المحافظة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أن إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية مستمرة فى خطة تطوير المعامل واستكمال الأدوات والميكروسكوبات على مستوى المحافظة، بصدد عمل دورات تدريبية وتنشيطية لفنى المعامل وفنى المعمل المساعد من قبل مراجعين المديرية، ويأتى هذا بصدد الإرتقاء بمستوى المنظومة الصحية ورفع كفاءة العاملين بها.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية عقدت الاجتماع الشهري بمركز تدريب المتوطنة، حيث تم الاجتماع بحضور مسؤولي مكافحة البلهارسيا ومراجعي الإدارات الصحية للوقوف على الإيجابيات والسلبيات وخلال الاجتماع تقدمت إدارة المتوطنة بالشكر للمراجعين المتميزين.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، أنه قد تم توزيع 40 كرسي معمل و40 ميكروسكوبًا، وذلك في سبيل تطوير المعامل داخل المحافظة للوصول بالخدمة الصحية إلى أقصى مستوى ممكن من الجودة لخدمة المريض المصري.

ومؤخرًا، فقد قالت وكيل وزارة الصحة ، إن فرق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي، قدمت الخدمة وفحصت عدد 82251 سيدة حتى الآن، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، جرى فحص عدد 4661 سيدة، وتحويل 47 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة، وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر ( منقسمين لثلاث فئات من عمر 18 : 25 عام، من عمر 25 : 35 عام، من عمر 35 عام فأكثر) وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة علي أعلي مستوي من التدريب.

وأشارت إلى أنه تم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية، وأن إدارة دسوق الصحية تصدرت الإدارات الصحية بالمحافظة في عدد المترددات، يليها إدارة بيلا الصحية ثم إدارة كفر الشيخ الصحية.