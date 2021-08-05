الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فاتن العليمي وكيلًا لشئون التعليم والطلاب بسياحة وفنادق جامعة قناة السويس

فاتن العليمي
فاتن العليمي

أصدر الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتجديد الثقة وتعين الدكتورة فاتن حمدي العليمي الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي وكيل لشئون التعليم والطلاب لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس،

وقدم زكي التهنئة، لتجديد الثقة، وكذلك أسرة الكلية تالي تقدمت بخالص التهنئة لها متنمنين لهم التوفيق.

فاتن العليمي 

استقبل الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.

وهنأ "زكي" الدكتور مدحت صالح، على صدور القرار الجمهورى وثقه القياده السياسية بتوليه منصب عميد كليه التربية، متمنيًا له التوفيق والنجاح خلال المرحلة القادمة لرفع شأن الجامعة عاليًا فى كافة المحافل العلمية.

 وسلم رئيس الجامعة لـ"صالح" قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه عميدًا لكلية التربية.

وكانت “الدستور” قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين الدكتور مدحت صالح عميدًا لكلية التربية جامعة قناة السويس، قبل وصول القرار للجامعة.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار تعيين الدكتور مدحت صالح عميدًا لكلية التربية جامعة قناة السويس، وذلك في إطار تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الإستراتيجية للجامعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا في بداية شهر يوليو الجاري، بتعيين الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدًا لكلية التمريض، جامعة قناة السويس، والدكتورة مها فريد عميدًا لكلية العلوم وذلك بعد إعلان الدكتور خالد عبد الغفار لقرارات تعيين العمداء الجدد بالجامعات المصرية.

وهنأ الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس كل من الدكتورة وفاء عبد العظيم والدكتورة مها فريد وذلك لصدور القرار الجمهورى.

كما حرص كل من الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة العمداء وهدى فرج أمين عام الجامعة على تقديم التهنئة للعميدين الجديدين متمنين لهما التوفيق والسداد.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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