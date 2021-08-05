"تابع" أخبار الطيران السعودي اليوم.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية لأداء المتعمرة

أخبار الطيران السعودي اليوم ، موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية لأداء المتعمرة ، من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل سواء من قبل المصريين الراغبين في السفر أو المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية؛ لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد فتح المطارات السعودية الدولية و أخر أخبار موسم العمرة الجديد.

أخبار الطيران السعودي اليوم 2021

تنتظر وزارة الطيران المدني ضوابط المملكة العربية السعودية لرفع الرعايا المصريين من قائمة حظر السفر التي ضمت أكثر من 22 دولة عربية وأجنبية بينهم مصر والإمارات والهند وتركيا ذلك القرار الذي اتخذته السلطات بالمملكة عقب بدء الموجة الثانية من جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 حيث أن قرار حظر استقبال الرعايا المصريين داخل الأراضي المقدسة مازال مستمرا.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية لأداء المتعمرة

بعد توقف الطيران ينتظر في الوقت الحالي المصريون فتح الطيران رسميا للجميع، فلم يستثنى القرار سوى شحن البضائع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عن استيرادها من الخارج مثل الأغذية والإمدادات التموينية (منتجات السوبر ماركت ومحلات الخضار والفاكهة والدواجن واللحوم) والسلع الصحية والأدوية ومستلزمات المستشفيات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية فقط.

موعد استقبال المعتمرين من الخارج 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء موسم العمرة الجديد حيث سمحت للمقيمين داخل المملكة من جميع الجنسيات بأداء مناسك العمرة من يوم 23 يوليو الماضي، فيما تستقبل الراغبين في أداء العمرة من الخارج يوم 10 أغسطس الجاري تزامنا مع بدء العام الهجري الجديد 1443 ولكن وفقا للضوابط التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي خطر انتشار العدوى بين المعتمرين أثناء أداء المناسك من تقليل استقبال أعداد الراغبين في أداء الععمرة من كل بلد وإلزام كافة المتواجدين داخل الحرم بلبس الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليد وتكرار قياس درجة الحرارة يوميا ولذلك للحفاظ على سلامة كافة المتواجديدن داخل الحرم

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موقف المصريين من أداء العمرة 2021-1442

يرتبط موقف المصريين من أداء العمرة بآخر أخبار الطيران السعودي اليوم الذي مازال غير واضح حتى الآن مصر ضمن قائمة الدول المحظورة من دخول رعاياها الأراضي السعودية منذ قرابة 8 أشهر وفقا للقرار الذي أصدرته المملكة العربية السعودية إثر حائجة كورونا التي فرضت علي جميع الدول تعليق الرحلات الجوية وغلق المطارات.