حملات مكثفة لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وأبو حمص عن إزالة ٨ حالات تعدي على مساحة ١١٧٠ مترًا مربع عبارة عن إزالة ٦ حالات تعدٍ بمساحة ٨١٠ م٢ بقري نديبه و زاوية غزال و الأبعادية بدمنهور عبارة عن أسوار طولية وعرضية وقواعد خرسانيه وسملات وشدات خشبيه، وإزالة حالتي تعدي بمساحة ٣٦٠ م٢ بأبو حمص عبارة عن سور مبني بالطوب الأبيض وقواعد خرسانة.

كما أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية أمس الأربعاء لمراكز " إدكو - المحمودية - دمنهور - الدلنجات - بدر " عن إزالة 9 حالات تعدي على مساحة 2730 م2 عبارة عن: إزالة فورية في المهد لأعمال بناء مخالف علي أرض أملاك دولة بمساحة 1600 م٢ عبارة عن حجرات داخل سور من الحجارة البيضاء بمنطقة طريق الملح بإدكو،و إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 400 بنطاق قريتى أريمون وسرنباى بالمحمودية عبارة عن سملات خرسانية بباطن الأرض و شدة خشبية لعمل سمل خرسانى.

وجرى أيضًا إيقاف أعمال بمساحة 300 م بقرية قابيل بزاوية غزال بدمنهور،و إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بقرية المسين بالدلنجات،و إيقاف أعمال وإزالة حالتي تعدي بمساحة 180 م٢ بنطاق وحدة أبو بكر الصديق بمركز بدر عبارة عن شده خشبية لصب سقف دور أرضي بدون ترخيص ومباني مخالفة من الطوب الابيض الحجري.