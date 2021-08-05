الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

11 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة تاجر حشيش في مدينة نصر

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم جلسة 11 أغسطس المقبل كأولى جلسات محاكمة "عمار. م" في اتهامه بالاتجار فى نبات الحشيش بمدينة نصر.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز ،وايمن محمد ياسر عمر و عضوية احمد كمال و عبد المجيد حلمي.
وكشف امر احالة المتهم الى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش " القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وتضمنت شهادة مجرى التحريات بالقضية معاون مباحث قسم مدينة نصر بانه على اثر معلومة انتقل لمكان تواجد المتهم وابصره وبيده كيس بلاستيكى شفاف يحوى نبات عشبى مخدر فضبطه وما بيده وبمواجهته اقر قصد الاتجار فيه ، وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية انه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكى شفاف يحوى كمية من اجزاء نباتية لنبات الحشيش " القنب" ويحتوى على المادة الفعالة له المدرجة بالجدول الاول من جداول قانون المخدرات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 

أولى جلسات محاكمة متهم الحشيش مدينة نصر جنايات القاهرة

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وائل لطفي

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