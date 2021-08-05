تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها في مقتل «برنس مطروح»

قررت محكمة جنايات مطروح "الدائرة الأولي"، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، بتأجيل قضية قتل البرنس هاشم الذي يبلغ من العمر 26 عاما والمقتول شنقا على يد زوجته وعشيقها إلي جلسة 4 سبتمبر 2021 كطلب المتهمة لتوكيل محام للدفاع عنها مع ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنها بالإضافة إلي استمرار حبس المتهمين.

جاء ذلك بمجمع محاكم مرسى مطروح بعضوية المستشار ضياء محمد وياسر يوسف وأيمن بديع ومحمود بلال امين السر.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى أن استقبلت مستشفي مطروح العام البرنس هاشم الذي يبلغ من العمر 26 عاما جثمان هامد وذلك نتيجة اختناق عن شنق وتم التحفظ علي الجثمان وتحويله الي الطب الشرعي لمعرفه سبب الوفاه قبل استخراج تصريح الدفن .

وكشف عمر السعيد، وكيل النائب العام لنيابات مطروح، تفاصيل حول لغز مقتل " البرنس هاشم " الذي يبلغ من العمر 26 عاما على يد زوجته وعشيقها خنقا.

وناظرت النيابة العامة برئاسة المستشار ابراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئية جثمان البرنس ومحل الواقعة، وبدأت التحقيقات مع زوجته التي أنكرت أن ليس هناك شبهة جنائية، ولكن النيابة العامة كشفت لغز مقتل الشاب عمدا بالإضافة إلى تحريات أجهزة البحث الجنائي.

وكشفت التحقيقات أن زوجة البرنس كانت علي علاقة منذ 7 سنوات، مع شخص يعمل في " محل هواتف محمولة " وانقطعت علاقتها به قبل زواجها، وبعد زوجها ب 10 أيام تقريبا تواصلت معه مرة أخري واتفقا علي قتل زوجها "البرنس".

وفي يوم الواقعة اشترى عشيق " زوجه البرنس " منوما بعد أن وضع خطة محكمة لقتله وبعد تناول الزوج للمنوم مع دواء النزلة الشعبية التي أعطته له زوجته دون علمه، ربطت يده وقدميه بحبل لعدم المقاومة ثم صعد عشيقها الى المنزل، وخنقه بـ" فوطة مبللة بالماء"، ثم شنقه بالايشارب وتم التخلص من أدوات الجريمة.

وحسب الخطة الموضوعة قامت الزوجه بالصياح بصوت مرتفع " البرنس مات " وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام لمحاولة إنقاذه، ولكنه لفظ انفاسه الاخيره قبل وصوله المستشفى.

وعقب توجه الزوجة إلى النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن، ناقشها وكيل النائب العام، فأفادت بأن الوفاة طبيعية ولم يظهر على وجهها أي تأثر بوفاة زوجها، وباستجوابها تمكنت النيابة العامة من فك اللغز، وتم صدور قرار بضبط وإحضار الزوجة وعشيقها واعترفا بالواقعة كاملة وتم تمثيلها حيث تم حبسها واحالتهم إلي محكمة الجنايات .

محكمه جنايات مطروح الدائرة الأولي