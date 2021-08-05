وزيرة البيئة: استكمال التحول بالنظام الرقمى لجميع البيانات البيئية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه فى إطار قيام وزارة البيئة بتطوير البنية المعلوماتية، وذلك اتساقا مع توجه الدولة للتحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه قد تم التنسيق مع أحد الشركات الرائدة فى مجالات نظم المعلومات الجغرافية والمجالات البيئية، لوضع رؤية نحو استكمال التحول بالنظام الرقمى لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات البيئية بوزارة البيئة بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات دعم اتخاذ القرار.

وقد استعرضت الشركة مقترح تفصيلى للتوجهات الرئيسية لبناء نظام المعلومات المقترح. ووجهت وزيرة البيئة بالبدء فى إعداد تحاليل دقيقة للوضع الراهن تمهيداً لإنشاء المرحلة الأولى من النظام والذى سيتضمن اربع قطاعات بالوزارة وتشمل المخلفات والمحميات والهواء والكوارث البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التحول الرقمي البيئى واستخدام التكنولوجيا في المجال البيئى، لتحويل البيئة إلى مصدر للاستدامة، وحفظها للأجيال القادمة والاستثمار الأمثل لها.

ومن الجدير بالذكر أن واحدة من أهم التحول نحو الأخضر، هي التحول الرقمي البيئى والوصول للاستخدام التكنولوجيا في المجال البيئى، والتحول نحو الأخضر وتحويل البيئة إلى مصدر للاستدامة، وحفظها للأجيال القادمة وتحقيقها يتطلب تحقيق الاستثمار الأمثل لها، وحسن استخدام الموارد البيئية، والعمل على دمج التكنولوجيا في العمل البيئى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه استنادًا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة، ومن خلال منظومة ‏الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، تلاحظ انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية، حيث الهدوء النسبي للرياح مع التهوية ‏الرأسية السيئة وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة في ‏ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل.

ولفتت الوزيرة، في بيان سابق لها، إلى أنه متوقع أن تستمر هذه الحالة خلال ٤٨ ‏ساعة القادمة ليبدأ التحسن التدريجى بداية من يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021.‏