9 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة تاجر هيروين بمدينة نصر

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة 9 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تاجر هيروين في مدينة نصر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وبأمانة سر أحمد كمال وعبدالمجيد حلمي.

قرار إحالة تاجر هيروين مدينة نصر للجنايات

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 14998 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 426 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم محمد .ص ، 32 سنة، عامل بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

شهادة الشهود

شهد نقيب شرطة أمير إبراهيم حماد محمد، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه حال مروره بدائرة اختصاصه أبصر المتهم مستقلًا سيارة فاستوقفه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر بعدم حمله إياها فضبطه وبتفتيشه عثر على المواد المخدرة وهاتفين محمولين ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه من المتعاطين والسيارة لتسهيل عملية البيع، وأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المسحوق داخل الثلاث لفافات المضبوطة يحتوي على جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس..