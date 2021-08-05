الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

9 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة تاجر هيروين بمدينة نصر

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس،  جلسة 9 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تاجر هيروين في مدينة نصر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وبأمانة سر أحمد كمال وعبدالمجيد حلمي.

قرار إحالة تاجر هيروين مدينة نصر للجنايات 

 

كشف أمر الإحالة  في القضية رقم 14998 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 426 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم محمد .ص ، 32 سنة، عامل بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

شهادة الشهود

شهد  نقيب شرطة أمير إبراهيم حماد محمد، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه حال مروره بدائرة اختصاصه أبصر المتهم مستقلًا سيارة فاستوقفه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر بعدم حمله إياها فضبطه وبتفتيشه عثر على المواد المخدرة وهاتفين محمولين ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه من المتعاطين والسيارة لتسهيل عملية البيع، وأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المسحوق داخل الثلاث لفافات المضبوطة يحتوي على جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس..

  

التجمع الخامس هيروين مدينة نصر القاهرة جنايات محكمة تاجرهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

اليوم.. «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

طلاب «هندسة المطرية» يبدعون في تنفيذ اسكوتر ذكي قابل للطي

«البترول»: تنفيذ 5 مشروعات للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 14 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف لبنان.. إسرائيل تحذر من الاعتداء على مواطنيها

مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا فى جنوب لبنان

الجيش اللبنانى: إسرائيل أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان