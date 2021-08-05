3 وفيات و1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 205 آلاف و702 إصابة.

وأشارت الوكالة الكورية في بيان اليوم الخميس، إلى شفاء 1596 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 180 ألفًا و719 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2,109، وبلغت نسبة الوفيات 1.03%، لافتة إلى أنه من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1,717 إصابة عدوى محلية و59 إصابة وافدة من الخارج.

وأضافت أن إجمالي من تلقوا الطعومات 20 مليونًا و336 ألفًا و252 شخصًا أو 39.6% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة جرعاتهم الأولى من لقاحات "كوفيد-19" حتى يوم أمس الأربعاء، من بينهم 164,924 شخص بالأمس.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.