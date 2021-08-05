الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3 وفيات و1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

كورونا
كورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 205 آلاف و702 إصابة.
وأشارت الوكالة الكورية في بيان اليوم الخميس، إلى شفاء 1596 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 180 ألفًا و719 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2,109، وبلغت نسبة الوفيات 1.03%، لافتة إلى أنه من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1,717 إصابة عدوى محلية و59 إصابة وافدة من الخارج.
وأضافت أن إجمالي من تلقوا الطعومات 20 مليونًا و336 ألفًا و252 شخصًا أو 39.6% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة جرعاتهم الأولى من لقاحات "كوفيد-19" حتى يوم أمس الأربعاء، من بينهم 164,924 شخص بالأمس.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

سول فيروس كورونا كوريا الجنوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

اليوم.. «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

طلاب «هندسة المطرية» يبدعون في تنفيذ اسكوتر ذكي قابل للطي

«البترول»: تنفيذ 5 مشروعات للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 14 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف لبنان.. إسرائيل تحذر من الاعتداء على مواطنيها

مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا فى جنوب لبنان

الجيش اللبنانى: إسرائيل أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان