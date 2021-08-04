«التعليم» تعلن ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأصدرت الوزارة خطابا من هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي.

ونص الخطاب، على أنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲، فقد تم اعتماد ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الغني، وقد جاءت هذه الضوابط على النحو التالي:

- اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة هذا العام على مرحلة التعليم الأساسي – بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021 / 2022 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن القبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة الابتدائية التي يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن على أن يكون تطبيق شرط مناظرة السن حتى نهاية المرحلة الابتدائية فقط، مع التأكيد على عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.

- يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.

- التنبيه المشدد على المسئولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون مؤرخ تاريخ واضح وإلا فلن يعتد بطلب التحويل.

- يشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والمدارس الخاصة لغات) النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

- الطلاب المستنفذين سنوات الرسوب (عامين) في المرحلة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم بالتعليم العام من الخارج (منازل) بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

- يتم تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم الفني بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي (ناجح/ راسب) بالعام الدراسي 2021 / 2022.

- عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة نظرا للتباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها وخضوع إلتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعد قبول خاصة تخالف المعمول بها في الأزهر الشريف.

- أن يكون السماح بالتحويل بين الأزهر والتربية والتعليم في الصفوف المتفق عليها بالاتفاق المبرم سلفا شريطة الالتزام بالسن والكثافة بين الجانبين.

- أن يرفق بطلب التحويل من الازهر بيان إلكتروني بتدرج الطالب في الحلقة المقيد بها موضحا حالته (ناجح/ راسب) صادر من الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر وممهور بشعارها ولا يعتد بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان.

- الفترة الزمنية المسموح بها التحويل بين الجانبين طوال شهر أغسطس مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات خاصة وأن تلك الضوابط قد تم وضعها في إطار حرص كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريط على تحقيق الصالح العام، ومراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب.

تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية