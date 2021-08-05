عارفة عبدالرسول لـ«الدستور»: حققت حلمى فى «الأنس والنمس»

أعربت الفنانة عارفة عبدالرسول، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في أحداث فيلم «الأنس والنمس» أمام النجم محمد هنيدي، الذي احتفل بالعرض الخاص للفيلم، الأربعاء، داخل بإحدى المجمعات السينمائية الكبرى بالتجمع الخامس، وبدأ عرضه جماهيريًا، وحرص على حضور العرض نخبة كبيرة من أبطال الفيلم منهم الفنانين منة شلبى، وشريف دسوقى، وصابرين.

وبسؤالها عن كواليس مشاركتها في أحداث الفيلم قالت «عارفة» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» : «تواصل معى أحد المسئولين بالجهة المنتجة، وبمجرد عرض الفكرة انبهرت ووافقت دون تردد قبل معرفة الدور أو الدخول فى أى تفاصيل، لثقل حجم العمل الذى يحمل أسماء من ذهب أمثال هنيدى أيقونة الكوميديا، ومنة شلبي وغيرهم من النجوم وعلى رأسهم المخرج الكبير المخضرم شريف عرفة، فالعمل مع هؤلاء متعة كبيرة، ولكل منهم رؤية شديدة الخصوصية، وبالتأكيد تحمست للتجربة بكل عناصرها المميزة، وبدأنا مرحلة التحضير والتصوير».

وأضافت «عارفة»: «بمجرد أن قرأت الدور شعرت بأن هذا العمل سيُحدث نقلة فى تاريخ السينما، واعتبره محطة فارقة فى مشوارى ولأدوارى المستقبلية، ورغم أننى قدمت دور الأم فى عدد كبير من الأعمال المهمة فى السنوات الماضية، لكن هذه الشخصية بالتحديد استعددت لها بطريقة خاصة، على يد الأستاذ العبقرى شريف عرفة الذى وضع خطة محكمة لإخراج العمل بصورة مبهرة، وشعرت بكيميا خاصة بينى وبين «هنيدى» خاصة أننى أجسد دور والدته خلال الأحداث، واستمتعت كثيرا بالعمل معه والكواليس كانت رائعة للغاية، فهو يعطى طاقة كبيرة لمن حوله وأتصور أن الجمهور سيرى هذا الانسجام في السينمات».

وتابعت «عارفة»: «الحمد لله من خلال هذا الدور حققت حلمي بالوقوف أمام كاميرا المخرج الكبير الذي أحلم به قبل 10 سنوات ومنذ قدومى للقاهرة وأنا أحاول الحصول على تلك الفرصة والتي اعتبرها حلما فنيا، ودخلت الكثير من مكاتب الكاستينج من أجل هذه الفرصة، ويحول الفيلم مفاجآت للجمهور وبه عدد كبير من النجوم منهم منة شلبي وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ وشريف دسوقى، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور لما يحمله من فكرة مميزة وكوميديا مختلفة تماما».

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى تشويقى، حول موظف حكومى فقير يجسده الفنان محمد هنيدى يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبى وهي من عالم الجن ولكن يطاردهما الفنان عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور عفريت ويحاول إفساد هذه القصة.

فيلم «الأنس والنمس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.