برلماني: مدينة «سايلو فودز» قلعة صناعية غذائية توفر آلاف فرص العمل

ثمن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

وقال "عبد الوهاب" في بيان صحفي له اليوم، إن المدينة الغذائية الصناعية "سايلو فودز"، هي الأكبر للصناعات الغذائية في العالم العربي والشرق الأوسط، كما أنها تعد إنجازًا جديدًا يستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي.

وعن خطورة الزيادة السكانية التي تطرق لها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أثناء الافتتاح، حذر عضو مجلس الشيوخ، من خطورة الزيادة السكانية، التي تلتهم خطوات التنمية بالبلاد، مطالباً وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بزيادة حملات التوعية الأسرية المجتمعية بشأن خطورة الزيادة السكنية وتأثيرها علي مستقبل أولادنا.

وتابع النائب خالد مصطفي عبد الوهاب ، أن المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" توفر الآلاف من فرص العمل للشباب خلال الفترة المقبلة، واصفا هذا المشروع الغذائي بـ "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة.

ويعد هذا المشروع بمثابة "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية وتحقق تكافؤ الفرص للتحفيز والتشجيع على خلق مجتمع منتج وليس مستهلكًا فقط، لإتاحة الفرصة لتهيئة الأجواء لحياة كريمة التى يستحقها المواطن المصري.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مدينة (سايلو فوودز) للصناعات الغذائية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدانا في مدينة السادات بالمنوفية، كما أن المصنع يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالي طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجا.