الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مدينة «سايلو فودز» قلعة صناعية غذائية توفر آلاف فرص العمل

النائب خالد مصطفى
النائب خالد مصطفى عبدالوهاب

ثمن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

وقال "عبد الوهاب" في بيان صحفي له اليوم، إن المدينة الغذائية الصناعية "سايلو فودز"، هي الأكبر للصناعات الغذائية في العالم العربي والشرق الأوسط، كما أنها تعد إنجازًا جديدًا يستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي.

وعن خطورة الزيادة السكانية التي تطرق لها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أثناء الافتتاح، حذر عضو مجلس الشيوخ، من خطورة الزيادة السكانية، التي تلتهم خطوات التنمية بالبلاد، مطالباً وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بزيادة حملات التوعية الأسرية المجتمعية بشأن خطورة الزيادة السكنية وتأثيرها علي مستقبل أولادنا.

وتابع النائب خالد مصطفي عبد الوهاب ، أن المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"  توفر الآلاف من فرص العمل للشباب خلال الفترة المقبلة، واصفا هذا المشروع الغذائي بـ "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. 

ويعد هذا المشروع بمثابة "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية وتحقق تكافؤ الفرص للتحفيز والتشجيع على خلق مجتمع منتج وليس مستهلكًا فقط، لإتاحة الفرصة لتهيئة الأجواء لحياة كريمة التى يستحقها المواطن المصري.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مدينة (سايلو فوودز) للصناعات الغذائية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدانا في مدينة السادات بالمنوفية، كما أن المصنع يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالي طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجا.

النائب خالد مصطفى عبدالوهاب مجلس الشيوخ السيسي المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

«شديد الحرارة مرتفع الرطوبة».. تفاصيل طقس غد الخميس

عشان صحة ولادنا.. أسرار استعدادات الحكومة لتجهيز الوجبات الغذائية الصحية للتلاميذ

ارتفاع مصابى احتجاجات بيروت لـ 54 شخصًا.. وكر وفر بمحيط مجلس النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلى مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان