مفاجأة.. النساء أكثر رضا عن أجسامهن مقارنة بالرجال

كشفت دراسة حديثة أن النساء يشعرن بمزيد من الرضا عن أجسادهن، فقد قيّم الباحثون الرضا الجسدي لحوالي 15000 رجل وامرأة في نيوزيلندا على مدار ست سنوات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، وجد الباحثون، أن الرضا عن الجسد زاد عند النساء بشكل أكثر مقارنة من الرجال المشاركين بالدراسة، فهن بدأن على وجه التحديد في حب أجسادهن في سن الستين عامًا.

ومن المحتمل أن يتزامن التقدير المكتشف حديثًا لكيفية نظرنا حول سن الستين، مع أن تصبح صحتنا أكثر أهمية من مظهرنا لكل من الرجال والنساء.

وحذر الباحثون من أن فترات الحمل وما بعد الولادة بالنسبة للنساء تؤدي عادة إلى تغيرات فسيولوجية يمكن أن تؤثر سلبًا على صورة الجسم، مثل زيادة الوزن وتغيرات شكل الجسم وترقق الشعر وبقع الجلد.

وعلى الرغم من ذلك، قد يكون عدم الرضا الجسدي أقل حدة مما كان عليه قبل عدة أجيال، وفقًا للباحثين، حيث أجرى الدراسة علماء في جامعتي "جريفيث" و"كوينزلاند" في أستراليا وجامعة "أوكلاند" في نيوزيلندا.

وزعم الفريق أن "التحولات الإدراكية المرتبطة بالجسم" قد تحدث تدريجيًا للإناث مع تقدمهن في السن، فقد حلل الباحثون أنماط التغيير والتأثيرات الجماعية في صورة الجسم عبر عمر البالغين من الذكور والإناث".

«6 سنوات احتاجها الباحثون للدراسة»

وخلال الدراسة، أنه تم تقييم مدى رضا المشاركين عن أجسامهم على مدار ست سنوات، من 2010 إلى 2015، فقد أظهرت نتائج الأبحاث، أن النساء اللائي دخلن الاستطلاع في سن 19 و 29 و 39 و 44 و 49 عامًا تحسنًا ملحوظًا في صورة أجسادهن على مدار سنوات التقييم الخمس.

وبالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 54 عامًا وما دون، أظهرت جميع المجموعات (24 إلى 29 و 34 إلى 39 عامًا) ما عدا مجموعتين (24 إلى 29 عامًا) مسارًا تصاعديًا في الرضا عن أجسامهم.