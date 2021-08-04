الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مفاجأة.. النساء أكثر رضا عن أجسامهن مقارنة بالرجال

النساء والرضا عن
النساء والرضا عن الجسم

كشفت دراسة حديثة أن النساء يشعرن بمزيد من الرضا عن أجسادهن، فقد قيّم الباحثون الرضا الجسدي لحوالي 15000 رجل وامرأة في نيوزيلندا على مدار ست سنوات. 

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، وجد الباحثون، أن الرضا عن الجسد زاد عند النساء بشكل أكثر مقارنة من الرجال المشاركين بالدراسة، فهن بدأن على وجه التحديد في حب أجسادهن في سن الستين عامًا. 

ومن المحتمل أن يتزامن التقدير المكتشف حديثًا لكيفية نظرنا حول سن الستين، مع أن تصبح صحتنا أكثر أهمية من مظهرنا لكل من الرجال والنساء. 

وحذر الباحثون من أن فترات الحمل وما بعد الولادة بالنسبة للنساء تؤدي عادة إلى تغيرات فسيولوجية يمكن أن تؤثر سلبًا على صورة الجسم، مثل زيادة الوزن وتغيرات شكل الجسم وترقق الشعر وبقع الجلد. 

وعلى الرغم من ذلك، قد يكون عدم الرضا الجسدي أقل حدة مما كان عليه قبل عدة أجيال، وفقًا للباحثين، حيث أجرى الدراسة علماء في جامعتي "جريفيث" و"كوينزلاند" في أستراليا وجامعة "أوكلاند" في نيوزيلندا.

وزعم الفريق أن "التحولات الإدراكية المرتبطة بالجسم" قد تحدث تدريجيًا للإناث مع تقدمهن  في السن، فقد حلل الباحثون أنماط التغيير والتأثيرات الجماعية في صورة الجسم عبر عمر البالغين من الذكور والإناث". 

«6 سنوات احتاجها الباحثون للدراسة»

وخلال الدراسة، أنه تم تقييم مدى رضا المشاركين عن أجسامهم على مدار ست سنوات، من 2010 إلى 2015، فقد أظهرت نتائج الأبحاث، أن النساء اللائي دخلن الاستطلاع في سن 19 و 29 و 39 و 44 و 49 عامًا تحسنًا ملحوظًا في صورة أجسادهن على مدار سنوات التقييم الخمس.

وبالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 54 عامًا وما دون، أظهرت جميع المجموعات (24 إلى 29 و 34 إلى 39 عامًا) ما عدا مجموعتين (24 إلى 29 عامًا) مسارًا تصاعديًا في الرضا عن أجسامهم. 

ديلي ميل دراسة زيادة الوزن تغيرات فسيولوجية الرضا عن الجسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ7 درجات

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

الأهلى ينتزع صدارة الدورى من الزمالك

«شديد الحرارة مرتفع الرطوبة».. تفاصيل طقس غد الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلى مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان