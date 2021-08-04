الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية: «سايلو فودز» من أكبر المشروعات التى نفذتها مصر مؤخرًا

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

أشاد أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" في مدينة السادات بالمنوفية.

أكد فتحي في بيان الأربعاء، أن المدينة الصناعية الغذائية تعتبر من أكبر المشروعات التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار خطة القيادة السياسية لرفع التنمية الصناعية داخل مصر.

أشار عضو النواب إلى أن الرئيس السيسي تطرق إلي مواضيع مهمة خلال حديثه مثل ضرورة مواجهة السمنة بين الطلاب التي يعاني منها نحو 4 ملايين طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو 8 ملايين طالب نتيجة الظواهر السلبية التي تأتي نتيجة لسلوكيات غذائية غير صحية.

وأوضح فتحي أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، كما أن الدولة تعمل الآن على الاهتمام بكافة الملفات في وقت واحد مع التركيز على الملفات المستقبلية التي تحقق التنمية المستقبلية وهو النهج التي تعمل عليه الدولة في الآونة الأخيرة.

ويعد هذا المشروع بمثابة "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية وتحقق تكافؤ الفرص للتحفيز والتشجيع على خلق مجتمع منتج وليس مستهلكًا فقط، لإتاحة الفرصة لتهيئة الأجواء لحياة كريمة التى يستحقها المواطن المصري.

النائب أحمد فتحي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السيسي سايلو فودز المنوفية

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