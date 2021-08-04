الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: «سايلو فودز» يمثل قلعة صناعية للحفاظ على الأمن الغذائي

جيهان البيومي
جيهان البيومي

قالت جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المدينة الغذائية في المنطقة الصناعية "سايلو فودز التي تقع على مسطح 135 فدانًا، تشمل المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%.

أضافت جيهان، في تصريحات الأربعاء، أن المدينة تضم مصنعا لإنتاج البسكويت (5 خطوط)، طاقة إنتاجية (240 طنا) للبسكوت في اليوم وملحق به مخزنان تجميعيان وطاقة تخزينية (24 الف بلته)، إضافة إلى مطحن ملحق به 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 ألف طن قمح وطاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم مزود بأنبوب لنقل الدقيق لكل من مصنع البسكوت ومصنع المكرونة ومصنع المخبوزات.

أوضحت أن هذه المدينة توفر الآلاف من فرص العمل وخاصة للشباب خلال الفترة المقبلة، وتضاعف الصادرات وتحدث نقلة في الصناعات الغذائية، وتمثل قلعة للأمن الغذائى المصرى.

ولفتت عضو البرلمان إلى أن هذه المدينة تدخل مصر عصر المدن الصناعية المتكاملة، وتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف، ومن ثم المساهمة فى مضاعفة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الإفريقية.

ويعد المشروع بمثابة "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية  للمنتجات الغذائية المصرية وتحقق تكافؤ الفرص للتحفيز والتشجيع على خلق مجتمع منتج وليس مستهلك فقط لإتاحة الفرصة لتهيئة الأجواء لحياة كريمة التى يستحقها المواطن المصري.

النائبة جيهان البيومي مجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي سايلو فودز البسكويت مصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

ارتفاع مصابى احتجاجات بيروت لـ 54 شخصًا.. وكر وفر بمحيط مجلس النواب

لمنع الإهدار.. كيف تحمي الدولة خبز الفقراء من السرقة؟

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلى مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان