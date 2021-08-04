برلمانية: «سايلو فودز» يمثل قلعة صناعية للحفاظ على الأمن الغذائي

قالت جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المدينة الغذائية في المنطقة الصناعية "سايلو فودز التي تقع على مسطح 135 فدانًا، تشمل المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%.

أضافت جيهان، في تصريحات الأربعاء، أن المدينة تضم مصنعا لإنتاج البسكويت (5 خطوط)، طاقة إنتاجية (240 طنا) للبسكوت في اليوم وملحق به مخزنان تجميعيان وطاقة تخزينية (24 الف بلته)، إضافة إلى مطحن ملحق به 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 ألف طن قمح وطاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم مزود بأنبوب لنقل الدقيق لكل من مصنع البسكوت ومصنع المكرونة ومصنع المخبوزات.

أوضحت أن هذه المدينة توفر الآلاف من فرص العمل وخاصة للشباب خلال الفترة المقبلة، وتضاعف الصادرات وتحدث نقلة في الصناعات الغذائية، وتمثل قلعة للأمن الغذائى المصرى.

ولفتت عضو البرلمان إلى أن هذه المدينة تدخل مصر عصر المدن الصناعية المتكاملة، وتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف، ومن ثم المساهمة فى مضاعفة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الإفريقية.

ويعد المشروع بمثابة "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية وتحقق تكافؤ الفرص للتحفيز والتشجيع على خلق مجتمع منتج وليس مستهلك فقط لإتاحة الفرصة لتهيئة الأجواء لحياة كريمة التى يستحقها المواطن المصري.