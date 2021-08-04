الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«شديد الحرارة مرتفع الرطوبة».. تفاصيل طقس غد الخميس

طقس حر
طقس حر

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، وسط ترقب المواطنين لمعرفة درجات الحرارة.

وقال شاهين في تصريح لـ"الدستور" إن الطقس الغد شديد الحرارة متوقعا أن تستمر تلك الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وأشار شاهين إلى أن حالة الطقس غدا شديد الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون حارة رطبة على السواحل الشمالية.

وتوقع أن تكون نسبة الرطوبة مرتفعة بما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة، بنحو من 3 إلى 4 درجات.

درجات الحرارة

وتوقع  شاهين أن تكون درجات الحرارة للعظمي والمحسوسة فى القاهرة والوجه البحري 40-42، ويتوقع أن تكون فى السواحل الشمالية 34-37، وفى جنوب سيناء 39-42 درجة وتوقع أن تكون درجات الحرارة فى شمال الصعيد 41-43، أما فى جنوب الصعيد 42-43.

حالة البحرين
كما توقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية، كما تكون الرياح شمالية غربية على البحر الأحمر والحالة من معتدلة لمضطربة، والموج من مترين إلي مترين ونصف.

الرطوبة والرياح
وكشف شاهين عن أهم الظواهر الجوية غدا الخميس أهمها ارتفاع الرطوبة لتصل نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغرى.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من مصادر المياه المؤدية إلي للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

الخميس البحر المتوسط درجات الحرارة تفاصيل الوجه البحري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

ارتفاع مصابى احتجاجات بيروت لـ 54 شخصًا.. وكر وفر بمحيط مجلس النواب

لمنع الإهدار.. كيف تحمي الدولة خبز الفقراء من السرقة؟

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلى مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان