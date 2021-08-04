«شديد الحرارة مرتفع الرطوبة».. تفاصيل طقس غد الخميس

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، وسط ترقب المواطنين لمعرفة درجات الحرارة.

وقال شاهين في تصريح لـ"الدستور" إن الطقس الغد شديد الحرارة متوقعا أن تستمر تلك الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وأشار شاهين إلى أن حالة الطقس غدا شديد الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون حارة رطبة على السواحل الشمالية.

وتوقع أن تكون نسبة الرطوبة مرتفعة بما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة، بنحو من 3 إلى 4 درجات.

درجات الحرارة

وتوقع شاهين أن تكون درجات الحرارة للعظمي والمحسوسة فى القاهرة والوجه البحري 40-42، ويتوقع أن تكون فى السواحل الشمالية 34-37، وفى جنوب سيناء 39-42 درجة وتوقع أن تكون درجات الحرارة فى شمال الصعيد 41-43، أما فى جنوب الصعيد 42-43.

حالة البحرين

كما توقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية، كما تكون الرياح شمالية غربية على البحر الأحمر والحالة من معتدلة لمضطربة، والموج من مترين إلي مترين ونصف.

الرطوبة والرياح

وكشف شاهين عن أهم الظواهر الجوية غدا الخميس أهمها ارتفاع الرطوبة لتصل نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغرى.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من مصادر المياه المؤدية إلي للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.