الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إصدار عملة فضية تذكارية تخليدًا لموكب نقل المومياوات الملكية

إصدار عملة فضية تذكارية
إصدار عملة فضية تذكارية

أصدرت وزارة المالية عملة تذكارية من الفضة فئة 100 جنيه تحمل شعار الاحتفالية باللغتين العربية والإنجليزية لتوثيق حدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي أقيم في 3 أبريل 2021، بالإضافة إلى إصدار عملات معدنية قابلة للتداول من فئة الجنيه والخمسين قرشًا، تحمل نفس تصميم العملات الفضية، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021.

يشار إلى أن احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية شهدت نقل ٢٢ مومياء ملكية من ملوك وملكات الأسرة السابعة عشرة وحتى الثانية والعشرين من بينها مومياء ملوك كل من سقنن رع وأمنحتب الثاني وتحتمس الثاني وتحتمس الثالث وسيتي الأول والملكة حتشبسوت فى مشهد مهيب أبهر العالم، حيث خرج ملوك مصر من المتحف المصرى بميدان التحرير الى المتحف القومى للحضارة المصرية واستقبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومنذ افتتاح المتحف توافد على زيارته عدد من الشخصيات العامة والسفراء الأجانب بالقاهرة، من بينهم السفير الروسي بالقاهرة وأسرته، والسفير الياباني بالقاهرة، والسفير البلجيكي بالقاهره وأسرته، هذا بالإضافة إلى زيارة وفد أمريكي تضمن منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب مساعد وزير الدفاع لشئون الشرق الأوسط.

وشملت الزيارات قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، وأعرب جميع الزائرين عن انبهارهم بأسلوب العرض المتحفي لتلك القطع المتميزه والفريدة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم لهذا الصرح العظيم.

وتم افتتاح قاعة المومياوات الملكية بالمتحف فى 18 أبريل الماضى والذي تزامن مع يوم التراث العالمي.

وزارة السياحة والآثار وزارة المالية عملات تذكارية موكب المومياوات الملكية المتحف القومي للحضارة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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