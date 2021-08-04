لجنة العلاقات الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب تعتمد تشكيل دوائرها الداخلية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثاني اجتماعاتها الشهرية برئاسة النائب طارق الخولي، أمين سر اللجنة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تقسيم العمل الداخلي للأعضاء، بالإضافة لمناقشة مقترحاتهم بشأن خطة العمل خلال الفترة المقبلة.



واستعرض أمين سر اللجنة خلال الاجتماع كذلك عددا من المقترحات لإقامة مناظرات سياسية بين دوائر اللجنة المختلفة، بالإضافة إلى صالونات تخدم عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على أن يتم النظر في آليات تنفيذ تلك المقترحات ونتائجها خلال الاجتماع الشهري المقبل.

على صعيد آخر، استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحديث عن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية على المستوى الثقافي، بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق أهدافها .



وتحدثت الوزيرة خلال اللقاء عن التطوير الكبير الذي شهدته قصور الثقافة بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى إنه تم إنهاء التعامل مع الشركة المسؤلة عن الإنشاءات والتجديد نظرا للتباطؤ الكبير الذي شهدته المشروعات المسؤلة عنها تلك الشركة وإسنادها لشركة أخرى نتج عن ذلك إنجاز العمل بحوالي ٤٠ قصر ثقافة على مستوى الجمهورية ما بين تجديدات وإنشاءات جديدة.



وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالدايم إنه تمت الموافقة على إدارج ما يقرب من ٣ آلاف كشك لتوزيع الكتب بقرى المحافظات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن البداية ستكون بـ ٣٣٠ كشكا بقرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة لزيادة الوعي الثقافي بين المواطنين بكافة فئاتهم المختلفة.



وتوجه أعضاء وفد التنسيقية بعدد من التساؤلات حول المعوقات التشريعية التي تواجه قطاعات الوزارة المختلفة لعرضها على أعضاء مجلس النواب ومحاولة حلها، بالإضافة إلى استعراض عدد من المقترحات حول تطوير عمل عدد من القطاعات بالوزارة.



ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب والنائب محمود القط امين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ وأعضاء التنسيقية مؤمن سيد و د.هدى رؤوف وأحمد خالد ومصطفى الشهابي ومصطفى مسلم وأحمد مبارك ودينا المقدم وشريف الرفاعي .

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين