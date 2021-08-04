الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حي المنتزه أول: عقار الفلكي صادر له قرار إخلاء لحين رد اللجنة الهندسية

عقار الفلكي المائل
عقار الفلكي المائل بالإسكندرية

كشف حي المنتزه أول بالإسكندرية، عن ما أثير في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، بشأن حدوث ميل جديد لأحد العقارات "برج الزهراء" الكائن في شارع ٩ المتفرع من شارع ١٦ الإصلاح منطقة الفلكي _ السيوف بحي المنتزه أول.


وأوضحت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، أن العقار المذكور سبق وقام ملاكه بتخفيف الأحمال به منذ عام 2011  نظراً لحدوث ميل به وذلك بعدد ٢ دور ليصبح بوضعه الحالي، المكون من دور أرضي و١١ دور علوي.

وأكدت رئيس الحي أنه منذ أسبوعين واستجابة فورية لشكاوى عدد من المواطنين تم نزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من الحي لمعاينة العقار، حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام مالك العقار بتقديم تقرير من كلية الهندسة بحالة العقار الإنشائية ودراسة الأساسات ورصد الميل وتوضيح التوصيات الفنية اللازمة للعقار.


كما أوصت اللجنة بإخطار جميع قاطني العقار بإخلاء العقار، وعلى الفور تم إخطار قسم منتزه ثالث لإخطار السكان بالإخلاء الفوري دون الممتلكات، لحين انتهاء مالك العقار من تنفيذ التوصيات الهندسية المطلوبة منه وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكانت “الدستور” قد توجهت اليوم لموقع العقار المائل بشارع الفلكي بنطاق حي المنتزه اول شرق الإسكندرية، لرصد حالة العقار، ولقاء سكان العقار المائل والعقار المتضرر المجاور له  للتعرف منهم على حالة العقار، وبدء الميل، حيث تبين أن العقار الآن عبارة عن أرضي و٩أدوار بعد تخفيف الأحمال بإزالة ٤ أدوار من العقار بعد أن كان 16 دور في عام 2006 وقت البناء.

وطالب السكان بسرعة تشكيل لجنة هندسية للنظر في حالة العقار حتى يطمئنوا، خوفًا من تكرار حالة عقار بحري المائل والذي تفاجئ الجميع بميله وهدم عدة أدوار منه خوفًا على السكان. 

حي المنتزه استجابة فورية المنشآت الآيلة للسقوط تقرير من كلية الهندسة التوصيات الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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