رئيس جامعة دمنهور يقرر إنشاء وحدة للتصنيف الدولى بكل كلية

أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إنشاء وحدة للتصنيف بكل كلية لتصبح الجامعة في صدارة التصنيفات الدولية من خلال متابعة ودراسة معايير هذه التصنيفات والعمل على استيفاء متطلباتها ولأهمية التصنيفات العالمية للجامعات.

حيث أثرت في سياسات التعليم العالي من خلال اتخاذ القرارات في شأن نماذج التعليم والبحث العلمي في الجامعات، وتحفيز الجامعات على التقدم فالجامعة تسعى دائما الى المضي قدما للوصول الى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية وعند جهات التوظيف، موجها التهنئة لأسرة الجامعة بهذا الانجاز الجديد الذي تحقق بملف تصنيف الجامعة على المستوى الدولي.



وقال صالح، إن نجاح خطة الجامعة لمواكبة الدول المتقدمة واهتمام إدارتها بجميع جوانب التنمية الشاملة والبحث العلمي والمعامل والعملية التعليمية، والعمل المتوازي في اتجاهات متعددة من أجل تقديم أبحاث علمية ذات قيمة دولية، هو الأمر الذي ساهم في زيادة معدل الاستشهاد لتصبح جامعة دمنهور بمواصفات عالمية تضاهي أكبر جامعات العالم، من حيث قيمة وجودة البحوث العلمية التطبيقية ذات العائد على المجتمع.

واعتبر صالح أن وجود شريك في مرتبة متقدمة في التصنيفات الدولية يمكن أن يستخدم أيضا لأغراض السمعة المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما حظيت به جامعة دمنهور من خلال بناء شراكات وبروتوكولات وتحالفات مع جامعات عالمية مرموقة ذات تصنيف مرتفعة مؤكدًا على أهمية وضع الجامعات المصرية لخريطة واضحة بفترات زمنية محددة لرفع مكانة الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية، بحيث لا يقتصر الأمر على الإحصائيات والأرقام، بل يمتد إلى خطط مستقبلية واضحة ومحددة.



جدير بالذكر أن جامعة دمنهور أدرجت بتصنيف التايمز البريطاني لعام ٢٠٢١ وذلك للمرة الأولى في تاريخها وكذلك تصنيف شنغهاى الصينى والتصنيف الإسباني scimago لعام ٢٠٢١.